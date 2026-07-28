Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /MR Ajit Kumar: സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യില്ല, എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന് തിരിച്ചടി; ആവശ്യം തള്ളി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ

MR Ajit Kumar: സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യില്ല, എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന് തിരിച്ചടി; ആവശ്യം തള്ളി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ

സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന്റെ ആവശ്യത്തിന് തിരിച്ചടി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 28, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:16 PM IST
MR Ajit Kumar: സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യില്ല, എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന് തിരിച്ചടി; ആവശ്യം തള്ളി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ
Image Credit: MR Ajit Kumar | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MR Ajit Kumar: സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യില്ല, എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന് തിരിച്ചടി; ആവശ്യം തള്ളി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ
ADGP Ajit Kumar1 hr ago
2
CM VD Satheesan1 hr ago
3
CM VD Satheesan3 hrs ago
4
Elon Musk11:30 AM IST
5
ipad mini11:29 AM IST