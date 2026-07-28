കൊച്ചി: സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത് കുമാറിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ (CAT). അജിത് കുമാർ ഡിജിപി പദവിക്ക് യോഗ്യനല്ലെന്നും ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെന്നുമുള്ള സർക്കാരിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ചാണ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ നടപടി.
സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് അത് അടിയന്തരമായി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് എം.ആർ. അജിത് കുമാർ ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പുതിയ ഡിജിപിമാരെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുമെന്നും അത് തടയണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ട്രിബ്യൂണൽ നിരാകരിച്ചു.
അജിത് കുമാർ ഒരു കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഡിജിപി റാങ്കിലേക്ക് വരാൻ അദ്ദേഹം യോഗ്യൻ അല്ലെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വാദം. ആലപ്പുഴയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തന കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇരകൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റോർണി അനൂപ് വി. നായർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുഖ്യമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പായതിനാൽ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിൽ ഒപ്പിടേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്നും എന്നാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി ഒപ്പിട്ട ഉത്തരവ് നിയമപരമല്ലെന്നും അജിത് കുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. കൂടാതെ, അന്വേഷണ സംഘം തനിക്കെതിരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിൽ പരിധി ലംഘിച്ചുവെന്നും അജിത് കുമാർ വാദിച്ചു. കേസിൽ അന്തിമമായിട്ടുള്ള കുറ്റപത്രം വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊരു റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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