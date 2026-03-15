Kowdiar Palace Theft: കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ വൻ മോഷണം; പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ ചിത്രം കൊത്തിയ സ്വർണവും അമൂല്യ രത്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടമായി! അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം: കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ വൻ മോഷണം നടന്നതായി പരാതി. രണ്ട് കോടി രൂപ വിലവരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയതായാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അശ്വതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. പേരൂർക്കട പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അമൂല്യ രത്നങ്ങളടക്കമുള്ള ആഭരണങ്ങളാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്.
ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2025 നവംബറിൽ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകും മുൻപ് അലമാര തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ആഭരണങ്ങൾ നഷ്ടമായ വിവരം മനസിലാകുന്നതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സംഭവത്തിന് 10 ദിവസം മുൻപ് വരെ അവയെല്ലാം അലമാരിയിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർ തന്നെ ആഭരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുത്തതായിരിക്കും എന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ആരുടെയും പക്കൽ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായതോടെയാണ് മോഷണം പോയി എന്ന സംശയത്തിൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.
മോഷണം പോയവ ഇവയാണ്...
ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പവിഴവും സ്വർണ്ണ മുത്തും ഇടകലർന്ന സ്വർണ്ണ ചെയിൻ - 1/2 പവൻ
പിച്ചിപ്പു മൊട്ട് ഡിസൈനിൽ ഉള്ള സ്വർണ്ണ പാദസരം - 3 പവൻ
കറുത്ത മുത്തും സ്വർണ്ണ മുത്തും ഇടകലർന്ന പാദസ്വരം - 2 പവൻ
വീതിയുള്ള ഇല ഡിസൈനോടുകൂടിയ രണ്ട് വളകൾ - 4 പവൻ
വീതി കുറഞ്ഞ 2 സ്വർണ പിരിവള - 3 പവൻ
കുഞ്ച ചുവപ്പ് കല്ല് പതിച്ച വലിയ രണ്ട് കമ്മലും തൂക്കും
പച്ച ഇനാമൽ രണ്ടിലയും നടുക്ക് വെള്ള ഇനാമൽ ശംഖും പതിച്ച സ്വർണപ്പതക്കവും സ്വർണ്ണ പിരിച്ചെയിനും - 2.5 പവൻ
സ്വർണ്ണ കുഴി മിന്നു മാല -5 പവൻ
എട്ടു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന പച്ച കല്ല് പതിച്ച നാഗപട കമ്മലും മാലയും പതക്കവും
സ്വർണ്ണ കമ്മലും ഇല ഡിസൈനോടുകൂടിയ മാട്ടിയും -2 പവൻ
റൂബി കല്ലുകളും ഡയമണ്ടുകളും പതിച്ച വീതിയുള്ള 2 ഒഴുക്കൻ വള - 6 പവൻ
നേർത്ത ചെയിനിൽ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത സ്വർണപതക്കവും ചെയിനും – 1 പവൻ
ഒരു പവൻ വീതം തൂക്കമുള്ള 5 കുതിരപ്പവൻ നാണയങ്ങൾ
