  Makaravilakku 2026: മകരവിളക്ക്; തീർത്ഥാടകർക്ക് 1,000 ബസുകൾ ഒരുക്കി കെഎസ്ആർടിസി, സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവേ

Makaravilakku 2026: മകരവിളക്ക്; തീർത്ഥാടകർക്ക് 1,000 ബസുകൾ ഒരുക്കി കെഎസ്ആർടിസി, സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് റെയിൽവേ

Makaravilakku 2026: തീർത്ഥാടകരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം 336 ശബരിമല ഉത്സവ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളാണ് റെയിൽവേ ഏർപ്പെടുത്തി

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 13, 2026, 07:43 PM IST
  • തീർത്ഥാടകരുടെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് പമ്പയിൽ നിന്ന് ആയിരം ബസുകൾ കെഎസ്ആർടിസി ക്രമീകരിച്ചു.
  • ജനുവരി 14 മകരവിളക്ക് ദിവസം മകര ജ്യോതി ദർശനത്തിനുശേഷം തീർത്ഥാടകർക്ക് നിലയ്ക്കലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കായാണ് ബസുകൾ ക്രമീകരിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം: മകരവിളക്ക് പ്രമാണിച്ച് തീർത്ഥാടകർക്ക് യാത്രാസൗകര്യമൊരുക്കി കെഎസ്ആർടിസിയും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും. തീർത്ഥാടകരുടെ മടക്കയാത്രയ്ക്ക് പമ്പയിൽ നിന്ന് ആയിരം ബസുകൾ കെഎസ്ആർടിസി ക്രമീകരിച്ചു. ജനുവരി 14 മകരവിളക്ക് ദിവസം മകര ജ്യോതി ദർശനത്തിനുശേഷം തീർത്ഥാടകർക്ക് നിലയ്ക്കലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കായാണ് ബസുകൾ ക്രമീകരിച്ചത്. 

പമ്പ - നിലയ്ക്കൽ ചെയിൻ സർവീസ്, പമ്പയിൽ നിന്നുള്ള ദീർഘദൂരസർവ്വീസുകൾ, പാർക്കിംഗ് സർക്കുലർ സർവീസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 204 ബസുകൾ നിലവിൽ പമ്പയിലുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ പത്തനംതിട്ട, ചെങ്ങന്നൂർ, കോട്ടയം, എരുമേലി, കുമിളി, കൊട്ടാരക്കര, പുനലൂർ, എറണാകുളം അടക്കം വിവിധ സ്പെഷ്യൽ സെൻ്ററുകളിൽ നിന്നായി 248 ബസ്സുകളും ഒപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ഇതിനു പുറമേയാണ് 548 ബസുകൾ കൂടി പ്രത്യേക സർവ്വീസിനായി മകരവിളക്ക് ദിവസം എത്തിക്കുന്നത്. 

അതേസമയം, മകരവിളക്ക് ഉത്സവകാലത്ത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കൊല്ലം - കാക്കിനട ടൗൺ എക്സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ - ചരളാപ്പള്ളി എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ എന്നീ അധിക ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വർഷം തീർത്ഥാടകരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം 336 ശബരിമല ഉത്സവ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളാണ് റെയിൽവേ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Sabarimala Makaravilakku 2026Makaravilakku 2026KSRTCIndian Railway

