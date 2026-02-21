English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malabar Distilleries: ‘മിസ്റ്ററിയില്ല ഇനി മിന്നൽ’; മദ്യത്തിന്റെ പേര് മാറ്റിയേക്കും, പേരുമാറ്റം പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന്

Malabar Distilleries Limited New Brandy: മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസ് പുറത്തിറക്കുന്ന ബ്രാൻഡിക്ക് ആദ്യം 'മലബാർ മിസ്റ്ററി' എന്ന പേരായിരുന്നു പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളെ തുടർന്ന് പേര് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 21, 2026, 04:12 PM IST
  • 'എം എം' എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലായിരിക്കും ബ്രാൻഡി വിപണിയിൽ എത്തുക
  • അരലിറ്റർ കുപ്പികളിൽ ആകും ആദ്യം ലഭ്യമാകുകയെന്നാണ് വിവരം

പാലക്കാട്: മേനോൻപാറയിലുള്ള മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ ബ്രാൻഡിയുടെ പേര് 'മിന്നൽ മാജിക്' എന്ന് മാറ്റാൻ തീരുമാനം. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം 'മലബാർ മിസ്റ്ററി' എന്ന പേരായിരുന്നു പരിഗണിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളെ തുടർന്നാണ് പേര് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്.

മിന്നൽ മാജിക് എന്നതിന്റെ 'എം എം' എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലായിരിക്കും ഈ ബ്രാൻഡ് വിപണിയിലെത്തുക. മദ്യത്തിന്റെ എക്സൈസ്, ബ്രാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ നിലവിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അര ലിറ്റർ കുപ്പികളിലാവും മദ്യം ലഭ്യമാവുക. ഇതിന് ഏകദേശം 400 രൂപയോളമായിരിക്കും വിലയെന്നാണ് സൂചന.

ബ്രാൻഡ് സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇതിനോടകം തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. പ്ലാന്റ് പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നതോടെ പ്രതിദിനം 13,500 കെയ്‌സ് മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ സ്പിരിറ്റ് നിലവിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉത്പാദനത്തിനായി പ്രതിദിനം വേണ്ടിവരുന്ന ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം മലമ്പുഴയിലെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്നതിനായി ജല അതോറിറ്റിയുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടു. ഇതിനായി 1.87 കോടി രൂപ മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസ് മുൻകൂറായി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്‌സ്, ബെവ്‌കോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഉടൻ വിന്യസിക്കും.

കൂടാതെ കുടുംബശ്രീയുടെ സഹകരണത്തോടെ മറ്റ് തൊഴിലാളികളെയും ലഭ്യമാക്കും. മേനോൻപാറയിലെ പഴയ ഷുഗർ ഫാക്ടറി കെട്ടിടം കേരള പോലീസ് ഹൗസിങ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപറേഷൻ മുഖേന നവീകരിച്ചാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മദ്യം ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വഴി വിപണിയിലേക്ക് എത്തും.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

