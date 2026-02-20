English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Malabar Mystery: മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിന്റെ മലബാർ മിസ്റ്ററി; ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപനം

Malabar Mystery: മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിന്റെ മലബാർ മിസ്റ്ററി; ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപനം

Malabar Mystery Brandy Price: എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30-ന് പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 20, 2026, 12:54 PM IST
  • പ്രാഥമികഘട്ടത്തിൽ അരലിറ്റർ കുപ്പികളിലാവും മലബാർ മിസ്റ്ററി പുറത്തിറങ്ങുക
  • പ്ലാന്റ് പൂർണ്ണസജ്ജമാകുന്നതോടെ പ്രതിദിനം 13,500 കെയ്‌സ് മദ്യം നിർമ്മിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം

Read Also

  1. Online Liquor Sale: മദ്യ വ്യാപാര രംഗത്ത് ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് Consumerfed

Trending Photos

Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
8
guru chandra yuti
Gajakesari Yoga: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Today 2026 February 20: ഇന്നലെ കൂടിയത് ഇന്ന് കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today 2026 February 20: ഇന്നലെ കൂടിയത് ഇന്ന് കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം
Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
7
Gold rate today
Gold Rate Today February 19: ചാഞ്ചാട്ടം നിന്നിട്ടില്ല; സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി!
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Dhanalekshmi Lottery Result
Kerala DL-40 Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Malabar Mystery: മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിന്റെ മലബാർ മിസ്റ്ററി; ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപനം

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് മേനോൻപാറയിലെ മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ മദ്യത്തിന് ‘മലബാർ മിസ്റ്ററി’ എന്ന് പേരിട്ടേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30-ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

Add Zee News as a Preferred Source

'എംഎം' എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ എക്സൈസ്, ബ്രാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമികഘട്ടത്തിൽ അരലിറ്റർ കുപ്പികളിലാവും മദ്യം പുറത്തിറങ്ങുക. 400 രൂപയോളമായിരിക്കും ഇതിന്റെ വിപണിയിലെ വിലയെന്നാണ് സൂചന.

പ്ലാന്റ് പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ പ്രതിദിനം 13,500 കെയ്‌സ് മദ്യം നിർമ്മിക്കാനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉത്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്പിരിറ്റ് നിലവിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിനായി ദിവസവും ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ആവശ്യമാണ്.

ഇത് മലമ്പുഴയിലെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ടാങ്കറുകൾ വഴി എത്തിക്കുന്നതിനായി ജല അതോറിറ്റിയുമായി കരാറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി 1.87 കോടി രൂപ മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസ് മുൻകൂറായി നൽകി. ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ്, ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകും.

കൂടാതെ കുടുംബശ്രീയുടെ സഹകരണത്തോടെ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെയും ഇവിടെ നിയമിക്കും. മേനോൻപാറയിലെ പഴയ ഷുഗർ ഫാക്ടറി കെട്ടിടം നവീകരിച്ചാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് സജ്ജമാക്കിയത്. കേരള പോലീസ് ഹൗസിങ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനായിരുന്നു നിർമ്മാണച്ചുമതല. ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മദ്യം ബെവ്കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വഴിയായിരിക്കും പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Malabar MysteryMalabar Mystery Brandy

Trending News