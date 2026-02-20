Malabar Mystery: മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിന്റെ മലബാർ മിസ്റ്ററി; ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രഖ്യാപനം

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് മേനോൻപാറയിലെ മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ മദ്യത്തിന് ‘മലബാർ മിസ്റ്ററി’ എന്ന് പേരിട്ടേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30-ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
'എംഎം' എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ എക്സൈസ്, ബ്രാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമികഘട്ടത്തിൽ അരലിറ്റർ കുപ്പികളിലാവും മദ്യം പുറത്തിറങ്ങുക. 400 രൂപയോളമായിരിക്കും ഇതിന്റെ വിപണിയിലെ വിലയെന്നാണ് സൂചന.
പ്ലാന്റ് പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ പ്രതിദിനം 13,500 കെയ്സ് മദ്യം നിർമ്മിക്കാനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഉത്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്പിരിറ്റ് നിലവിൽ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തിനായി ദിവസവും ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ആവശ്യമാണ്.
ഇത് മലമ്പുഴയിലെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ടാങ്കറുകൾ വഴി എത്തിക്കുന്നതിനായി ജല അതോറിറ്റിയുമായി കരാറിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി 1.87 കോടി രൂപ മലബാർ ഡിസ്റ്റിലറീസ് മുൻകൂറായി നൽകി. ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ്, ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകും.
കൂടാതെ കുടുംബശ്രീയുടെ സഹകരണത്തോടെ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെയും ഇവിടെ നിയമിക്കും. മേനോൻപാറയിലെ പഴയ ഷുഗർ ഫാക്ടറി കെട്ടിടം നവീകരിച്ചാണ് പുതിയ പ്ലാന്റ് സജ്ജമാക്കിയത്. കേരള പോലീസ് ഹൗസിങ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനായിരുന്നു നിർമ്മാണച്ചുമതല. ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മദ്യം ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴിയായിരിക്കും പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക.
