  • Malappuram Accident: ജീപ്പും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; സംഭവം മലപ്പുറത്ത്

Accident News: വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 28, 2025, 08:50 AM IST
മലപ്പുറം: കൊളപ്പുറം വിമാനത്താവള റോഡിൽ കണ്ണമംഗലം തോട്ടശ്ശേരിയറയ്ക്കടുത്ത് ജീപ്പും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 

പള്ളിക്കൽ ബസാറിനടുത്ത ജവാൻസ് നഗറിൽ മർച്ചന്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സജീവ്കുമാറിന്റെ മകൻ ധനഞ്ജയ് ആണ് മരിച്ചത്. ധനഞ്ജയ് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് ധനഞ്ജയ്.  ധനഞ്ജയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഹാഷിം, ഷമീം, ഫഹദ് , ആദർശ് എന്നിവരെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്.

അപകടത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ജീപ്പ് പൂർണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. അപകട വിവരമറിഞ്ഞ് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തത്.

ധനഞ്ജയ്നെ കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആദർശിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും ഷമീമിനെ കോഴിക്കോട് കെഎംസിടിയിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 

