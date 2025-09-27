English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Malappuram Car Accident: മലപ്പുറത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിക്ക് പിന്നിൽ ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടുമരണം

Malappuram Accident: ഇവർ അഞ്ചുപേരും തിരൂര്‍ തലക്കടത്തൂര്‍ ജുമുഅത്ത് പള്ളിയിലെ ദര്‍സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 27, 2025, 07:41 AM IST
  • വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിക്ക് പിന്നിൽ ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
  • മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്

Malappuram Car Accident: മലപ്പുറത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിക്ക് പിന്നിൽ ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടുമരണം

മലപ്പുറം: വിദ്യാർത്ഥികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിക്ക് പിന്നിൽ ഇടിച്ചുകയറി രണ്ടു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മൂന്നുപേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.  തൃശ്ശൂര്‍-കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയില്‍ മലപ്പുറം അരീത്തോട് വലിയപറമ്പില്‍ ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടരയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്. 

ദേശീയപാതയ്ക്കരികില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയുടെ പിന്നിലേക്ക് കാര്‍ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പള്ളിയില്‍ മതപഠനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ അഞ്ച് ദര്‍സ് വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്. അപകടത്തിൽ ലത്തൂര്‍ സ്വദേശി ഉസ്മാന്‍, വള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശി ശാഹുല്‍ ഹമീദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. താനൂര്‍ പുത്തന്‍ തെരു സ്വദേശി അബ്ബാസ്, വേങ്ങര സ്വദേശി ഫഹദ്, താനൂര്‍ സ്വദേശി സര്‍ജാസ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.

ഇവർ അഞ്ചുപേരും തിരൂര്‍ തലക്കടത്തൂര്‍ ജുമുഅത്ത് പള്ളിയിലെ ദര്‍സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ്. ഉസ്മാന്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തുവെച്ചും ശാഹുല്‍ ഹമീദ് ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചുമാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ മൂന്നുപേരെയും കോട്ടയ്ക്കലിലും തിരൂരങ്ങാടിയിലുമുള്ള ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരാളെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

കൊളപ്പുറം ഭാഗത്തുനിന്നും കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയുടെ പിന്നിലിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കാര്‍ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

road accidentMalappurammalappuram accidentMalappuram Car Accidenttwo died

