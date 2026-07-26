/Kuttippuram Bus Accident: കുറ്റിപ്പുറത്ത് ഡിവൈഡറിൽ തട്ടി സ്വകാര്യ ബസ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞു; ഒരു മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

മലപ്പുറം: കുറ്റിപ്പുറത്ത് ദേശീയപാതയില് സ്വകാര്യ ബസ് തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് അപകടം. അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുറ്റിപ്പുറം കൈലാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപമാണ് അപകടം നടന്നത്. മരിച്ചയാളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ബസിൽ നിന്ന് ഇയാൾ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. പരിക്കേറ്റവരെ കുറ്റിപ്പുറം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കും ഹീൽഫോർട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി.
കോഴിക്കോട് നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന 'ഡിഫെൻഡർ' എന്ന ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ് ആണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. ബസ് അമിതവേഗതയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഡിവൈഡറിൽ ഇടിച്ച ബസ് മറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുറ്റിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിച്ചു. തലകീഴായി മറിഞ്ഞ ബസിനടിയിൽ ഒരു കാറും അകപ്പെട്ടതായി വിവരമുണ്ട്.
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