Malappuram Lorry Accident: ഏഴ് മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമം വിഫലം; ലോറിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ക്ലീനർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു

മലപ്പുറം: നിയന്ത്രണം വിട്ട് കരിങ്കൽ ക്വാറിയിലേക്ക് വീണ മിനിലോറിയിൽ കുടുങ്ങിയയാൾ മരിച്ചു. സഹായി മുസ്തഫയാണ് മരിച്ചത്. അപകടം നടന്ന് 7 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ലോറി ഉയർത്തി മുസ്തഫയെ പുറത്തെടുക്കാനായത്. ഡ്രൈവറെ നേരത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ലോറിയുടെ ക്യാബിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് മുസ്തഫയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ക്യാബിൻ വെട്ടിപൊളിച്ച് മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കടകളിലേക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള് എത്തിക്കുന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി ക്വാറിയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരും ഫയര്ഫോഴ്സും ചേര്ന്ന് ഡ്രൈവറെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ലോറി പൂര്ണമായും ക്വാറിയിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു.
Also Read: Tiger Death: തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ വെള്ളക്കടുവ ചത്തു; മൃഗശാലാ വളപ്പിൽ തന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു
മാലിന്യവും പ്ലാസ്റ്റികും നിറഞ്ഞ ക്വാറി ആഴമുള്ളതായിരുന്നു. ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം അതീവ ദുഷ്കരമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 65 അടി താഴ്ചയിലേക്കാണ് ലോറി വീണത്. തിരൂരില് നിന്നുള്ള ഫയര്ഫോഴ്സും സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വളരെ വൈകിയാണ് ലോറി ഉയര്ത്താനുള്ള ക്രെയിന് എത്തിയത്. ഡ്രൈവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.