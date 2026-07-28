/മലപ്പുറത്ത് ആശുപത്രി ശുചിമുറിയിലെ ബക്കറ്റിൽ നവജാത ശിശു; അമ്മയ്ക്കായി തിരച്ചിൽ‌

മലപ്പുറം: നിലമ്പൂർ-അകമ്പാടത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ശുചിമുറിയിൽ നവജാത ശിശുവിനെ ബക്കറ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചാലിയാർ സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് പ്രസവിച്ച ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നുകളഞ്ഞത്.
കടുത്ത വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെ യുവതി ആശുപത്രിയിലെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതിനാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് യുവതിയെ റഫർ ചെയ്തു.
ഇതിനിടയിൽ ശുചിമുറിയിൽ കയറിയ യുവതി പ്രസവിക്കുകയും, കുഞ്ഞിനെ ബക്കറ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ശുചിമുറി വൃത്തിയാക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരാണ് കുഞ്ഞിനെ ബക്കറ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. സംഭവത്തിൽ നിലമ്പൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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