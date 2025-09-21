English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dr. Vasanthakumar Sambashivan: മലയാള കലാ അക്കാദമി-അഡ്വ.ജോര്‍ജ്ജ് ചാത്തമ്പടം പുരസ്‌കാരം ഡോ: വസന്തകുമാര്‍ സാംബശിവന്

സെപ്റ്റംബർ 25നാണ് അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുക. 25000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 21, 2025, 05:20 AM IST
  • ലാസാംസ്‌കാരിക-കഥാപ്രസംഗ മേഖലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നല്‍കി വരുന്ന സമഗ്ര സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് അവാര്‍ഡ് നല്‍കുന്നതെന്ന് ജൂറി വിലയിരുത്തി.
  • ഈ മാസം 25 വൈകുന്നേരം 3:30ന് കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളില്‍ നടക്കുന്ന 'ജോര്‍ജ്ജ് ചാത്തമ്പടം' അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തില്‍ വസന്തകുമാര്‍ സാംബശിവന് പുരസ്‌കാരം വിതരണം ചെയ്യും.

Dr. Vasanthakumar Sambashivan: മലയാള കലാ അക്കാദമി-അഡ്വ.ജോര്‍ജ്ജ് ചാത്തമ്പടം പുരസ്‌കാരം ഡോ: വസന്തകുമാര്‍ സാംബശിവന്

തിരുവനന്തപുരം: പ്രശസ്ത കാഥികനും അധ്യാപകനും അഭിഭാഷകനുമായിരുന്ന അഡ്വ: ജോര്‍ജ്ജ് ചാത്തമ്പടത്തിന്റെ പേരിലുള്ള 2025-ലെ 'മലയാള കലാ അക്കാദമി' പുരസ്‌ക്കാരത്തിന് ഡോ: വസന്തകുമാര്‍ സാംബശിവന്‍ അര്‍ഹനായി. 25000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. കലാസാംസ്‌കാരിക-കഥാപ്രസംഗ മേഖലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നല്‍കി വരുന്ന സമഗ്ര സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് അവാര്‍ഡ് നല്‍കുന്നതെന്ന് ജൂറി വിലയിരുത്തി. ഈ മാസം 25 വൈകുന്നേരം 3:30ന് കോട്ടയം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഹാളില്‍ നടക്കുന്ന 'ജോര്‍ജ്ജ് ചാത്തമ്പടം' അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തില്‍ വസന്തകുമാര്‍ സാംബശിവന് പുരസ്‌കാരം വിതരണം ചെയ്യും.

'മലയാള കലാ അക്കാദമി' ഡയറക്ടറും സര്‍ക്കാര്‍ ചീഫ് വിപ്പുമായ ഡോ: എന്‍ ജയരാജ് എം.എല്‍.എ വസന്തകുമാര്‍ സാംബശിവന് അവാര്‍ഡ് സമ്മാനിക്കും. തുടര്‍ന്ന് വസന്തകുമാര്‍ സാംബശിവന്‍ 'നിരപരാധി' എന്ന കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കും. പഴയിടം മുരളി, ഡോ: നടുവട്ടം സത്യശീലന്‍, പ്രൊ: കെ.വി തോമസ്സ് കുട്ടി, വി.ജി മിനീഷ് കുമാര്‍, അഞ്ചല്‍ ഗോപന്‍, വിനോദ് ചമ്പക്കര എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ അവാര്‍ഡ് ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

Dr. Vasanthakumar SambashivanMalayala Kala Academy AwardAdv. George Chathambadamമലയാള കലാ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരംഅഡ്വ.ജോര്‍ജ്ജ് ചാത്തമ്പടം

