Operation Numkoor: മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുൽഖറിന്റെയും വീടുകളിൽ റെയ്ഡ്; ഭൂട്ടാൻ കാർ കടത്തിൽ പരിശോധനയുമായി ഇഡിയും

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 8, 2025, 09:24 AM IST
  • 17 ഇടങ്ങളിൽ റെയ്ഡ്
  • ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡിയുടെ പരിശോധ

കൊച്ചി: ഭൂട്ടാൻ വാഹന കടത്തിൽ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി ഇഡിയും. 17 ഇടങ്ങളിൽ റെയ്ഡ്. സിനിമാ താരങ്ങളുടെ വീടുകളിലും റെയ്ഡ്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെയും പൃഥ്വരാജിന്റെയും വീടുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന് പിന്നാലെയാണ് ഇഡിയും പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ച ആഢംബര വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിന് പിന്നാലെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ നുംഖോറിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വാഹനം വിട്ടു നൽകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി കസ്റ്റംസിന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

വാഹനം വിട്ടുനൽകണമെന്ന ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ആവശ്യത്തിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. തെളിവുകളില്ലാതെ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി കസ്റ്റംസിനോട് പറഞ്ഞു.

