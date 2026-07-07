/ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു; ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി കൊല്ലപ്പെട്ടു; സഹപാഠി അറസ്റ്റിൽ

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ: മലയാളി എംബിബിഎസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സഹപാഠിയായ ആൺസുഹൃത്തിന്റെ മർദ്ദനമേറ്റാണ് പള്ളിപ്പാട് സ്വദേശി സാവര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
സംഭവത്തിൽ സഹപാഠിയായ മലപ്പുറം സ്വദേശി സദറുൾ അനം അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്ന് സദറുൾ സവാര്യയുടെ തലയിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.അടിയേറ്റ സവാര്യയുടെ തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുകയും തുടർന് മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഇരുവരും ബുക്കാറ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കല് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ്. കൊലപാതകം നടന്നത് നാലു ദിവസം മുമ്പാണ്ട്ട്. സാവര്യയുടെ മൃതദേഹം ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ഹരിപ്പാട് വീട്ടിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സാവര്യയും സദറുള് അനവും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇവർ മെഡിക്കല് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മൂന്നാം വര്ഷ വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ്. സാവര്യയുടെ പിതാവ് കുവൈറ്റിലാണ്.
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