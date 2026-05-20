/Malayidamthuruth Eviction: മലയിടംതുരുത്തിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ, പ്രതിഷേധം ശക്തം; ഇടപെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി, പിൻവാങ്ങി പോലീസ്

Malayidamthuruth Eviction Protest: ഏഴ് പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം എത്തിയ സംഘം കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നാട്ടുകാർ പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നു.
എറണാകുളം: മലയിടംതുരുത്തിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ. കുടുംബങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇറക്കിവിടാൻ ശ്രമം. ഒഴിപ്പിക്കലിനിടെ ഉന്നതിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും പോലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായി. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നിർദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് പിൻവാങ്ങി.
സ്വകാര്യ വ്യക്തി കോടതി ഉത്തരവ് വഴി ഒഴിപ്പിക്കലിന് അനുമതി നേടിയിരുന്നു. കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം തവണ. അരനൂറ്റാണ്ടായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇവിടുത്തേത്. പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് സിപിഎം പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു. എറണാകുളം കിഴക്കമ്പലത്തിനടുത്താണ് മലയിടംതുരുത്ത്.
ഏഴ് പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം എത്തിയ അഡ്വ. ജയപാലന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നാട്ടുകാർ പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെട്ട് നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി.
