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Padma Awards: മമ്മൂട്ടിക്ക് പത്മഭൂഷൺ; രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

Padma Awards: രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിന്ന് പത്മഭൂഷൺ ഏറ്റുവാങ്ങി മമ്മൂട്ടി

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 23, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:53 PM IST
Padma Awards: മമ്മൂട്ടിക്ക് പത്മഭൂഷൺ; രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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മമ്മൂട്ടിക്ക് പത്മഭൂഷൺ; രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി
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