Compensation: പറഞ്ഞത്രയും പാൽ കിട്ടിയില്ല; പശുവിനെ വാങ്ങിയ ആൾക്ക് 82,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം

കൊട്ടാരക്കര: പറഞ്ഞത്രയും പാൽ കിട്ടിയില്ലെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് പശുവിനെ വാങ്ങിയ ആൾക്ക് 82,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധിച്ച് ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മീഷൻ. 12 ലീറ്റർ പാൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും ലഭിച്ചത് ആറു ലീറ്റർ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കൊട്ടാരക്കര കുളക്കട മഠത്തിനാപുഴ സുധാ വിലാസത്തിൽ രമണൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി. ഇടനിലക്കാരൻ വഴിയാണ് രമണൻ പശുവിനെ വാങ്ങിയത്. 56,000 രൂപ നൽകിയാണ് ഗർഭിണിയായ പശുവിനെ വാങ്ങിയത്. 2023 മാർച്ച് 11ന് പശു പ്രസവിച്ചു. തുടർന്ന് മൂന്നുമാസം പശുവിനെ കറന്നെങ്കിലും ആറു ലീറ്റർ പാലിൽ കൂടുതൽ ലഭിച്ചില്ല.
പശുവിനെ നൽകിയവരോട് വിവരം പറഞ്ഞെങ്കിലും തിരികെ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ തയാറായില്ല. പരാതിക്കാരൻ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പരിഹാരം ലഭിച്ചിയില്ല. തുടർന്ന് ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ പരിഹാര കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. 56,000 രൂപയും മാനസിക സംഘർഷത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി 26,000 രൂപയും കോടതി ചെലവിനത്തിൽ പതിനായിരം രൂപയും കൊടുക്കാനാണ് ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാര കമ്മിഷൻ വിധിയായത്. 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുക കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ 9 ശതമാനം പലിശ കൂടി നൽകണമെന്നും വിധിയിൽ പറയുന്നു.
