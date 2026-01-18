English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Sexual Harassment Allegation: ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം, ബസിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു; യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി

Sexual Harassment Allegation: ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം, ബസിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു; യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി

Kozhikode News: വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ബസിനുള്ളിൽ വച്ച് ലൈം​ഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് യുവതി ആരോപിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 18, 2026, 03:07 PM IST
  • യുവതി വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും ഇത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു
  • ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയത്

Sexual Harassment Allegation: ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം, ബസിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു; യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി

കോഴിക്കോട്: ബസിൽ വച്ച് ലൈം​ഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന യുവതിയുടെ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി. കോഴിക്കോട് ​മാങ്കാവ് സ്വദേശി ദീപക് (40) ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ബസിനുള്ളിൽ വച്ച് ലൈം​ഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നാണ് യുവതി ആരോപിച്ചത്.

യുവതി വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും ഇത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയത്. യുവാവിനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ദീപക്കിന്റെ ബന്ധുക്കൾ രം​ഗത്തെത്തി.

വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

