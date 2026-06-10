Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Kerala
  • /Wild Elephant Attack: വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഭീതിയിൽ നാട്ടുകാർ

Wild Elephant Attack: വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഭീതിയിൽ നാട്ടുകാർ

Wayanad wild elephant attack: കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് രാജുവിനെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Written ByKarthika V
Published: Jun 10, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:49 PM IST
Wild Elephant Attack: വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഭീതിയിൽ നാട്ടുകാർ
Image Credit: elephant attack | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
മെക്സിക്കോയിൽ തുടക്കം, ന്യൂയോർക്കിൽ കലാശം; ലോകകപ്പിന് വേദിയാകുന്ന 16 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ
FIFA world cup 202616 min ago
2
Kerala Weather Update47 min ago
3
Malappuram News57 min ago
4
Wayanad1 hr ago
5
Ansiba Hassan2 hrs ago