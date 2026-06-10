/Wild Elephant Attack: വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ആക്രമണം; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഭീതിയിൽ നാട്ടുകാർ

വയനാട്: വയനാട് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് ഒരാൾ മരിച്ചു. കാട്ടിക്കുളം പുളിമൂട് ഉന്നതിയിലെ രാജുവാണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ കൃഷിയിടത്തില് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രാജുവിനെ മാനന്തവാടി മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായി.
അതേസമയം വയനാട് കാട്ടിക്കുളം വെള്ളാഞ്ചേരിയില് ജനവാസ മേഖലയില് ഒറ്റയാന് ഇറങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് പ്രദേശത്ത് ഒറ്റയാന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടത്. ഇതോടെ നാട്ടുകാർ ഭീതിയിലായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് വനത്തോട് ചേര്ന്ന പ്രദേശങ്ങളില് ജാഗ്രത നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു.
ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും ആനയെ തുരത്താന് വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഊര്ജിത ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് നിരീക്ഷണം തുടരുന്നത്. പ്രദേശവാസികള് അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആനയെ വനത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
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