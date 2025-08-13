English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kottayam News: കോട്ടയത്ത് ഗൃഹനാഥൻ വീട്ടുവളപ്പിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സ്ഫോടക വസ്തു ശരീരത്തിൽ കെട്ടിവെച്ച് പൊട്ടിച്ചെന്ന് നിഗമനം

Man Found Dead In Kottayam: മണർകാട് സ്വദേശി റജിമോനെയാണ് (60) വീട്ടുവളപ്പിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:36 PM IST
  • രാത്രി 11.30 ഓടെയാണ് വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടത്
  • കിണറ്റിലെ പാറപൊട്ടിക്കാൻ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് വയറിൽ കെട്ടിവച്ചത്

Kottayam News: കോട്ടയത്ത് ഗൃഹനാഥൻ വീട്ടുവളപ്പിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സ്ഫോടക വസ്തു ശരീരത്തിൽ കെട്ടിവെച്ച് പൊട്ടിച്ചെന്ന് നിഗമനം

കോട്ടയം: കോട്ടയം മണർകാട് ​ഗൃഹനാഥനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മണർകാട് സ്വദേശി റജിമോനെയാണ് (60) വീട്ടുവളപ്പിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വയറ്റിൽ സ്ഫോടക വസ്തു കെട്ടിവച്ച ശേഷം പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു.

തുടർന്ന് രാത്രി 11.30 ഓടെയാണ് വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്ന് സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടത്. കിണർ പണികൾ ചെയ്യുന്ന റജിമോൻ കിണറ്റിലെ പാറപൊട്ടിക്കാൻ ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുവാണ് വയറിൽ കെട്ടിവച്ചത്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

