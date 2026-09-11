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Man Found Dead: യുവാവ് റോഡരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സമീപത്ത് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ നിലയിൽ

നിയന്ത്രണം വിട്ട ഇരുചക്രവാഹനം റോഡരികിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Written ByRoniya Baby
Published: Sep 11, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:12 PM IST
Man Found Dead: യുവാവ് റോഡരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സമീപത്ത് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ നിലയിൽ
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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