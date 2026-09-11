/Man Found Dead: യുവാവ് റോഡരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; സമീപത്ത് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞ നിലയിൽ

പാലക്കാട്: പുതുക്കോട്-മണപ്പാടം പാതയിൽ വെട്ടുകാടിന് അടുത്തായി യുവാവിനെ വഴിയരികിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കുന്നുശ്ശേരിതെരുവ് സ്വദേശിയായ 30 വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദ് ഷാഫിറാണ് മരണപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഇരുചക്രവാഹനം റോഡരികിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനം മറിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെ ഇതുവഴി പ്രഭാതസവാരിക്കിറങ്ങിയ പ്രദേശവാസികളാണ് യുവാവ് കിടക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഉടൻതന്നെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
വടക്കഞ്ചേരി പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം നിലവിൽ ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്നും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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