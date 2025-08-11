English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kochi Kaloor Metro Station: മോഷണശ്രമത്തിനിടെയാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 11, 2025, 11:50 AM IST
  • ഷറഫുദ്ദീന് നെഞ്ചിലാണ് കുത്തേറ്റത്
  • ഇയാൾ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്

Kochi Crime News: കൊച്ചിയില്‍ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷന് മുന്നിൽ ഒരാള്‍ക്ക് കുത്തേറ്റു; നേപ്പാള്‍, കണ്ണൂർ സ്വദേശികള്‍ പിടിയിൽ

കൊച്ചി: കലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വച്ച് തൃശൂർ സ്വദേശിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് പേരെ പോലീസ് പിടികൂടി. നേപ്പാൾ സ്വദേശി ശ്യാം, കണ്ണൂർ സ്വദേശി റോബിൻ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

മോഷണശ്രമത്തിനിടെയാണ് ഇവർ തൃശൂർ സ്വദേശി ഷറഫുദ്ദീനെ (49) കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. ഷറഫുദ്ദീന് നെഞ്ചിലാണ് കുത്തേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ ഷറഫുദ്ദീൻ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ALSO READ: 14കാരന് ലഹരി നല്‍കി, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി; കൊച്ചിയിൽ അമ്മൂമ്മയു‌ടെ ആണ്‍സുഹൃത്ത് അറസ്റ്റില്‍

ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെ മീഡിയനിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ഷറഫുദ്ദീനെ പ്രതികൾ ആക്രമിച്ച് നെഞ്ചിൽ കുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.

