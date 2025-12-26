English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kasargod News: കാസർകോട് വെടിയേറ്റ് യുവാവിന് പരിക്ക്; വെടിയേറ്റത് നാടന്‍ തോക്കില്‍ നിന്ന്‌

Kasargod News: കാസർകോട് വെടിയേറ്റ് യുവാവിന് പരിക്ക്; വെടിയേറ്റത് നാടന്‍ തോക്കില്‍ നിന്ന്‌

വെടിയേറ്റ സുജിത്തിന്റെ നെഞ്ചിനും കൈയ്ക്കും ആണ് പരിക്കേറ്റത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 26, 2025, 05:59 PM IST
  • ഭീമനടി ചെലാട് സ്വദേശി സുജിത്തി(45) നാണ് പരിക്കേറ്റത്.
  • നാടൻ തോക്കിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾക്ക് വെടിയേറ്റത്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; എംഎസ് മണിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് എസ്ഐടി

Trending Photos

New Year Horoscope: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നൽകും പുതുവർഷം; ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരും
5
Astrology
New Year Horoscope: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നൽകും പുതുവർഷം; ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരും
Shatank Yoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനി-ബുധ സംയോഗത്താൽ ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ!
8
Shani Budh Gochar
Shatank Yoga: 30 വർഷത്തിനുശേഷം ശനി-ബുധ സംയോഗത്താൽ ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ!
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
കാസർകോട് വെടിയേറ്റ് യുവാവിന് പരിക്ക്; വെടിയേറ്റത് നാടന്‍ തോക്കില്‍ നിന്ന്‌

കാസർകോട്: ചിറ്റാരിക്കാലിൽ വെടിയേറ്റ് യുവാവിന് പരിക്ക്. ഭീമനടി ചെലാട് സ്വദേശി സുജിത്തി(45) നാണ് പരിക്കേറ്റത്. നാടൻ തോക്കിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾക്ക് വെടിയേറ്റത്. സുജിത്ത് സ്വയം തോക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റതെന്നാണ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. 

Add Zee News as a Preferred Source

സുജിത്തിന്റെ നെഞ്ചിനും കൈയ്ക്കും ആണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇയാൾ നിലവിൽ ചിറ്റാരിക്കാലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തില്‍ ചിറ്റാരിക്കല്‍ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. എങ്ങനെയാണ് സുജിത്തിന് തോക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും വെടിപൊട്ടിയ സാഹചര്യവും എല്ലാം പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

KasargodGun shotകാസർകോട്വെടിയേറ്റു

Trending News