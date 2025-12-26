കാസർകോട് വെടിയേറ്റ് യുവാവിന് പരിക്ക്; വെടിയേറ്റത് നാടന്‍ തോക്കില്‍ നിന്ന്‌

കാസർകോട്: ചിറ്റാരിക്കാലിൽ വെടിയേറ്റ് യുവാവിന് പരിക്ക്. ഭീമനടി ചെലാട് സ്വദേശി സുജിത്തി(45) നാണ് പരിക്കേറ്റത്. നാടൻ തോക്കിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾക്ക് വെടിയേറ്റത്. സുജിത്ത് സ്വയം തോക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അബദ്ധത്തിൽ വെടിയേറ്റതെന്നാണ് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം.
സുജിത്തിന്റെ നെഞ്ചിനും കൈയ്ക്കും ആണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇയാൾ നിലവിൽ ചിറ്റാരിക്കാലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവത്തില് ചിറ്റാരിക്കല് പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം തുടങ്ങി. എങ്ങനെയാണ് സുജിത്തിന് തോക്ക് ലഭിച്ചതെന്നും വെടിപൊട്ടിയ സാഹചര്യവും എല്ലാം പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
