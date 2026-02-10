Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ജപ്തിക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി; തലയിലൂടെ പെട്രോളൊഴിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ

പത്തനംതിട്ട: പെരുനാട്ടിൽ ജപ്തി നടപടികൾക്കിടെ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി ഗൃഹനാഥൻ. പെരുനാട് സ്വദേശി അനിൽകുമാർ തലയിലൂടെ പെട്രോളൊഴിച്ച് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചത്. കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ജപ്തിക്കായി എത്തിയപ്പോഴാണ് അനിൽകുമാർ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.
ഏകദേശം 10 ലിറ്ററോളം പെട്രോളാണ് ഇയാൾ തലയിലൂടെ ഒഴിച്ചത്. വീടിനകത്തും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച നിലയിലാണ്. 13 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വായ്പയാണ് അനിൽകുമാർ എടുത്തിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി അനിൽകുമാർ കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.