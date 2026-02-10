English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ജപ്തിക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി; തലയിലൂടെ പെട്രോളൊഴിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ

Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ജപ്തിക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി; തലയിലൂടെ പെട്രോളൊഴിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ

10 ലിറ്ററോളം പെട്രോൾ തലയിലൂടെ ഒഴിച്ച് കൊണ്ടാണ് അനിൽകുമാർ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 10, 2026, 06:07 PM IST
  • പെരുനാട് സ്വദേശി അനിൽകുമാർ തലയിലൂടെ പെട്രോളൊഴിച്ച് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചത്.
  • കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ജപ്തിക്കായി എത്തിയപ്പോഴാണ് അനിൽകുമാർ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.

Pathanamthitta News: പത്തനംതിട്ടയിൽ ജപ്തിക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി; തലയിലൂടെ പെട്രോളൊഴിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ

പത്തനംതിട്ട: പെരുനാട്ടിൽ ജപ്തി നടപടികൾക്കിടെ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി ഗൃഹനാഥൻ. പെരുനാട് സ്വദേശി അനിൽകുമാർ തലയിലൂടെ പെട്രോളൊഴിച്ച് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചത്. കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ജപ്തിക്കായി എത്തിയപ്പോഴാണ് അനിൽകുമാർ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.

ഏകദേശം 10 ലിറ്ററോളം പെട്രോളാണ് ഇയാൾ തലയിലൂടെ ഒഴിച്ചത്. വീടിനകത്തും പെട്രോൾ ഒഴിച്ച നിലയിലാണ്. 13 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വായ്പയാണ് അനിൽകുമാർ എടുത്തിരുന്നത്.‌ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി അനിൽകുമാർ കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

Pathanamthitta NewsSuicide threatപത്തനംതിട്ട വാർത്തആത്മഹത്യാ ഭീഷണി

