Man Killed Wife: ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ് ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം പത്തനംതിട്ടയിൽ

Murder Case: എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മകൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ആരും എടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വീടിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 5, 2025, 03:28 PM IST
  • സുധ കുത്തേറ്റ് രക്തം വാർന്ന് മുറ്റത്താണ് കിടന്നിരുന്നത്
  • വീടിന് സമീപത്തെ ശൗചാലയത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് രഘുനാഥനെ കണ്ടെത്തിയത്

Man Killed Wife: ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ് ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം പത്തനംതിട്ടയിൽ

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളിയിൽ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഈസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപത്താണ് സംഭവം. പുലിയിടശേരിൽ രഘുനാഥൻ (62), ഭാര്യ സുധ (55) എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

സുധയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രഘുനാഥൻ തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. സുധ കുത്തേറ്റ് രക്തം വാർന്ന് മുറ്റത്താണ് കിടന്നിരുന്നത്. വീടിന് സമീപത്തെ ശൗചാലയത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് രഘുനാഥനെ കണ്ടെത്തിയത്.

ALSO READ: മകന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് ഹൃദ്രോ​ഗിയായ അച്ഛൻ മരിച്ചു

കുടുംബവഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിലും ആത്മഹത്യയിലും കലാശിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് ​നി​ഗമനം. എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മകൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ എടുക്കാതായതോടെ സുഹൃത്തിനെ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞുവിടുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്ത് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Man killed wifeപത്തനംതിട്ട

