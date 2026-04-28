Thrisuvananthapuram Medical College: വയറുവേദനയ്ക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത യുവാവിന് ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രശ്നം; റിപ്പോർട്ടിലെ പിഴവിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട്

തിരുവനന്തപുരം: വയറുവേദനയ്ക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത യുവാവിന് ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രശ്നമെന്ന് സ്കാൻ റിപ്പോർട്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ സുപ്രണ്ടും പൊലീസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കഴക്കൂട്ടം നെഹ്റു ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി ഷിഹാസിന്റെ (24) പരിശോധനാ വിവരങ്ങളിലാണ് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സംഭവത്തിലെ ഗുരുതര വീഴ്ച്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനും പൊലീസിനും ഷിഹാസ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷിക്കാൻ തീരുമാനമായത്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം പരാതിക്കാരന്റെ മൊഴിയെടുക്കാൻ പൊലീസും നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നൽകിയ ഫലം മാറിയെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസ്. എന്നാൽ പ്രിന്റിങ് തകരാർ ആണെന്നാണ് ജീവനക്കാര് പറയുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 15-നാണ് വയറുവേദനയെത്തുടർന്ന് ഷിഹാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി എത്തിയത്. വൃക്കയിൽ കല്ലാണെന്നുള്ള സംശയത്തെത്തുടർന്നാണ് ഡോക്ടർ സ്കാനിങ്ങിന് നിർദേശിച്ചത്. ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ സ്കാനിങ് സെന്ററിലാണ് ഏപ്രിൽ 16ന് ഷിഹാസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. റിപ്പോർട്ട് വൈകുമെന്ന് അറിയിച്ചതിനാൽ ഷിഹാസ് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങാനായി എത്തിയത്.
പിന്നീട് ഈ റിപ്പോർട്ടുമായി ഐരാണിമുട്ടം ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതര പിഴവ് കണ്ടെത്തിയത്. തിരിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ലാബിലെ ജീവനക്കാർ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി ചുരുട്ടിക്കളഞ്ഞെന്നും ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ പുതിയ പ്രിന്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നൽകിയെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കി പഴയ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നൽകിയതെന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ പറയുന്നത്. പിന്നാലെയാണ് പരാതി നൽകിയത്.
