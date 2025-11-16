English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sabarimala Pilgrimage Season: മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കം; ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കും

നാളെ പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നിന് പുതിയ മേല്‍ശാന്തിമാര്‍ ശബരിമല, മാളികപ്പുറം നടകള്‍ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മണ്ഡലകാലത്തിന് തുടക്കമാകുകയാണ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 16, 2025, 10:36 AM IST
  • വൈകിട്ട് 5ന് ആണ് നട തുറക്കുക.
  • കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മേല്‍ശാന്തി അരുണ്‍കുമാര്‍ നമ്പൂതിരിയാണ് നട തുറക്കുന്നത്.

Sabarimala Pilgrimage Season: മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കം; ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കും

പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് ഒരുങ്ങി ശബരിമല. മണ്ഡലമാസ പൂജകൾക്കായി ഇന്ന് നട തുറക്കും. വൈകിട്ട് 5ന് ആണ് നട തുറക്കുക. കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മേല്‍ശാന്തി അരുണ്‍കുമാര്‍ നമ്പൂതിരിയാണ് നട തുറക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് പതിനെട്ടാം പടിയിറങ്ങി മേല്‍ശാന്തി ശ്രീകോവിലില്‍ നിന്നുള്ള ദീപംകൊണ്ട് ആഴി ജ്വലിപ്പിക്കും. ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി നില്‍ക്കുന്ന നിയുക്ത മേല്‍ശാന്തിമാരെ അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും. 

തുടർന്ന് 6.30ന് ശബരിമല സോപാനത്ത് നിയുക്ത മേല്‍ശാന്തി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയെ തന്ത്രി അഭിഷേകം ചെയ്ത് അവരോധിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടക്കും. അതിന് ശേഷം മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രനടയില്‍ നിയുക്ത മേല്‍ശാന്തി മനു നമ്പൂതിരിയെ അവരോധിക്കുന്ന ചടങ്ങും നടക്കും. ഇന്ന് പൂജകള്‍ ഉണ്ടാകില്ല. 

നാളെ വൃശ്ചിക മാസം തുടങ്ങുകയാണ്. നാളെ പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നിന് പുതിയ മേല്‍ശാന്തിമാര്‍ ശബരിമല, മാളികപ്പുറം നടകള്‍ തുറക്കുന്നതോടെ തീര്‍ഥാടനത്തിന് തുടക്കമാകും. ദിവസവും പുലര്‍ച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മുതല്‍ രാത്രി 11 വരെയുമാണ് ദര്‍ശനത്തിനുള്ള സമയം.

Also Read: Voters List: സംസ്ഥാനത്ത് 2.8 കോടി വോട്ടർമാർ; സപ്ലിമെന്ററി വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്ത്

അതേസമയം ഡിസംബർ 2 വരെയുള്ള വെർച്യുൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിൽ ഒഴിവില്ലെന്നാണ് വിവരം. 70,000 പേരാണ് ഡിസംബർ രണ്ട് വരെ വെർച്യുൽ ക്യൂ വഴി ദർശനം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി 20,000 പേർക്ക് ദർശനം നടത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു ദിവസം 90,000 പേർക്ക് ശബരിമല ദർശനത്തിന് അനുമതിയുണ്ട്. പമ്പയില്‍ ഒരേസമയം 10,000 പേര്‍ക്ക് വിശ്രമിക്കാനാകുന്ന പത്ത് നടപ്പന്തലുകളും ജര്‍മന്‍ പന്തലുമാണുള്ളത്.

അതിനിടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റ കെ. ജയകുമാർ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ സന്നിധാനത്ത് എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. പരാതികളൊന്നുമില്ലാതെ ശബരിമല ദർശനം സുഗമമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. 

