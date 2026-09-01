/Mani C Kappan MLA Case: ചെക്ക് കേസ്: മാണി സി കാപ്പന് ഒരു വർഷം തടവും, പിഴയും!

മുംബൈ: കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള ഓഹരി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പാലാ എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പന് ഒരു വർഷം തടവും 1.20 കോടി രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി. മുംബൈ ബോറിവലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെതാണ് ഉത്തരവ്. ഒരു മാസത്തിനകം പിഴത്തുക അടച്ചുതീർക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടി തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. മുംബൈ വ്യവസായി ദിനേശ് മേനോൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കോടതി നടപടി. അതേസമയം, തടവുശിക്ഷ ഒരു വർഷമായതിനാൽ മാണി സി കാപ്പന്റെ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തിന് ഉടനടി ഭീഷണിയില്ല.
അതേസമയം, കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേസ് ഇന്ന് വാദത്തിന് മാറ്റിയതായിരുന്നുവെന്നും താൻ ഹാജരാകാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കേസിന് പിന്നിൽ തനിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും ആർക്കും പണം നൽകാനില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ കാപ്പൻ, ഉടൻ തന്നെ തനിക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന പദവി തടയുകയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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