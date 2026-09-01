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Mani C Kappan MLA Case: ചെക്ക് കേസ്: മാണി സി കാപ്പന് ഒരു വർഷം തടവും, പിഴയും!

പിഴത്തുക നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടി തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കോടതി വിധി.

Written ByKarthika V
Published: Sep 01, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:54 PM IST
Mani C Kappan MLA Case: ചെക്ക് കേസ്: മാണി സി കാപ്പന് ഒരു വർഷം തടവും, പിഴയും!
Image Credit: Mani C Kappan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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