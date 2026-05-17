/Mani C Kappan: 'ടേം വ്യവസ്ഥ വേണ്ട, അഞ്ച് വർഷ മന്ത്രിയാകണം'; കടുംപിടുത്തവുമായി മാണി സി. കാപ്പൻ

മാണി സി. കാപ്പനും അനൂപ് ജേക്കബിനും രണ്ടര വർഷം വീതം മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകാനാണ് യുഡിഎഫ് ആലോചിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ കാപ്പൻ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കോട്ടയം: മന്ത്രിസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് നിയുക്ത എംഎൽഎ മാണി സി കാപ്പൻ. ടേം വ്യവസ്ഥ സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് വർഷംതന്നെ വേണമെന്നും കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി. പാലായ്ക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനം നൽകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുൻപ് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. സതീശനും രമേശും അവരുടെ വാക്കു പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമായിരുന്നു കാപ്പന്റെ പ്രതികരണം.
അനൂപ് ജേക്കബും, മാണി സി കാപ്പനും രണ്ടര വർഷം വീതം മന്ത്രിസ്ഥാനം പങ്കിടണമെന്നായിരുന്നു മുന്നണിയുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ അതിന് താൻ തയാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. നേതൃത്വത്തെയും തന്റെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് മാണി സി. കാപ്പൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് 'കൊടിവെച്ച വണ്ടിയിലായിരിക്കും' എന്നാണ് പാലായിലെ കൺവെൻഷനിൽ വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞത്. പാലായ്ക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനം നൽകുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞിരുന്നു. നേതാക്കൾ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് ആ സമയത്ത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പുകളൊന്നും ഇതുവരെ തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കാപ്പൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വോളിബോൾ താരം കൂടിയായിരുന്നു താൻ. ആറുപേർ കളിക്കുന്ന ഒരു ടീമിൽനിന്ന് ഒരാളെ മാറ്റിനിർത്തി കളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ടീം യുഡിഎഫ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, എന്താ ടീം യുഡിഎഫിൽ തന്നെയല്ലേ ഞാനും എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമേ ഏത് വകുപ്പ് വേണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂ. ജോസ് കെ. മാണിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി വന്ന തനിക്ക് അർഹമായ പ്രാധാന്യം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
