English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Maniyanpilla Raju: മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്- VIDEO

Maniyanpilla Raju: മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്- VIDEO

Maniyanpilla Raju Accident: നടന്റെ വാഹനം റോഡിലേക്ക് തിരിയുന്നതും, ആ സമയത്ത് അതിവേഗത്തിൽ വന്ന ബൈക്ക് കാറിലിടിച്ച് മറിയുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 6, 2026, 01:01 PM IST
  • മണിയൻപിള്ള രാജുവിനെ മ്യൂസിയം പോലീസ് ഇന്ന് രാവിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു
  • തുടർന്ന് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു

Read Also

  1. Accident Infront of Trivandrum club: ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിനു മുന്നിലെ അപകടം: യുവാക്കളെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത് നടന്‍ മണിയന്‍പിള്ള രാജുവിന്റെ കാര്‍; നിർത്താതെ പോയത് പേടിച്ചിട്ട്!

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയായിരിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയായിരിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dhan Shakti Rajyog 2026: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്താൽ ധനശക്തി രാജയോ​ഗം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
5
Dhan Shakti Rajyog
Dhan Shakti Rajyog 2026: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്താൽ ധനശക്തി രാജയോ​ഗം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ
Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ
7
Gold price
Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Maniyanpilla Raju: മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്- VIDEO

തിരുവനന്തപുരം: നടൻ മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ കാറും യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ, യുവാക്കളുടെ മൊഴിയെ തള്ളുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. നടന്റെ വാഹനം കൃത്യമായി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് വേഗത കുറച്ച് റോഡിലേക്ക് തിരിയുന്നതും, ആ സമയത്ത് അതിവേഗത്തിൽ വന്ന ബൈക്ക് കാറിലിടിച്ച് മറിയുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ മണിയൻപിള്ള രാജു തങ്ങളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച ശേഷം വാഹനം നിർത്താതെ പോയെന്നാണ് പരിക്കേറ്റ യുവാക്കളുടെ ആരോപണം. അപകടത്തിന് ശേഷം കാർ നിർത്താതെ പോയെന്ന കേസിൽ മണിയൻപിള്ള രാജുവിനെ മ്യൂസിയം പോലീസ് ഇന്ന് രാവിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.

അപകടത്തിന് ശേഷം വാഹനം നിർത്താതിരുന്ന കാര്യം നടൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബൈക്ക് വന്ന് തന്റെ കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും, ഭയം മൂലമാണ് വാഹനം നിർത്താതെ പോയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താൻ ഒരു രോഗിയാണെന്നും പോലീസിനെ വിളിച്ച് രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, അപകടമുണ്ടായ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നടനെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ തന്റെ വാദങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്നതാണെന്ന് മണിയൻപിള്ള രാജു പ്രതികരിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതിനാൽ താൻ തെറ്റുകാരനല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്ന് മണിയൻപിള്ള രാജു പ്രതികരിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ താൻ തെറ്റുകാരനായേനെയെന്നും നടൻ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Maniyanpilla RajuManiyanpilla Raju Accident

Trending News