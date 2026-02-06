Maniyanpilla Raju: മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്- VIDEO

തിരുവനന്തപുരം: നടൻ മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ കാറും യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ, യുവാക്കളുടെ മൊഴിയെ തള്ളുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. നടന്റെ വാഹനം കൃത്യമായി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് വേഗത കുറച്ച് റോഡിലേക്ക് തിരിയുന്നതും, ആ സമയത്ത് അതിവേഗത്തിൽ വന്ന ബൈക്ക് കാറിലിടിച്ച് മറിയുന്നതുമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.
എന്നാൽ മണിയൻപിള്ള രാജു തങ്ങളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച ശേഷം വാഹനം നിർത്താതെ പോയെന്നാണ് പരിക്കേറ്റ യുവാക്കളുടെ ആരോപണം. അപകടത്തിന് ശേഷം കാർ നിർത്താതെ പോയെന്ന കേസിൽ മണിയൻപിള്ള രാജുവിനെ മ്യൂസിയം പോലീസ് ഇന്ന് രാവിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
അപകടത്തിന് ശേഷം വാഹനം നിർത്താതിരുന്ന കാര്യം നടൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബൈക്ക് വന്ന് തന്റെ കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും, ഭയം മൂലമാണ് വാഹനം നിർത്താതെ പോയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താൻ ഒരു രോഗിയാണെന്നും പോലീസിനെ വിളിച്ച് രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, അപകടമുണ്ടായ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി നടനെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ തന്റെ വാദങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്നതാണെന്ന് മണിയൻപിള്ള രാജു പ്രതികരിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതിനാൽ താൻ തെറ്റുകാരനല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്ന് മണിയൻപിള്ള രാജു പ്രതികരിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ താൻ തെറ്റുകാരനായേനെയെന്നും നടൻ പറഞ്ഞു.
