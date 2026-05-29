Manjeri Medical College: കാല് വേദനയുമായി എത്തിയ രോഗിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കാലിലെ ഞരമ്പുകൾ മുറിഞ്ഞതായാണ് പരാതി.
മലപ്പുറം: മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി. കാല് വേദനയുമായി എത്തിയ രോഗിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കാലിലെ ഞരമ്പുകൾ മുറിഞ്ഞതായാണ് പരാതി. നിലമ്പൂർ ചുങ്കത്തറ സ്വദേശിനി പാർവതി (73) ആണ് കാല് മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇവർ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
നിലമ്പൂർ ചുങ്കത്തറ സ്വദേശിനിയായ പാർവതി കാല് വേദനയെ തുടർന്നാണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് പിന്നാലെ രോഗി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി. തുടർന്ന് വയോധികയെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ഇവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കാലിലെ ഞരമ്പ് മുറിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയത്. മെയ് 12ന് ആണ് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുക്കൾ വൈകിട്ടോടെ രോഗിയുടെ കാലിൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഡോക്ടറെ വിവരം അറിയിച്ചു.
തുടർന്ന് സ്കാനിങ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് രോഗിയുടെ കാലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം പൂർണമായി നിലച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ ഈ വിവരം ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവച്ച് രോഗിയെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദേശിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു.
ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് രോഗിയെ മാറ്റിയത്. ഇതിനകം തന്നെ രോഗിക്ക് മൂന്നോളം ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തി. വിഷയത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം വിശദീകരിക്കാമെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ മറുപടി. സംഭവത്തിൽ പാർവതിയുടെ കുടുംബം ഡിഎംഒയ്ക്ക് പരാതി നൽകി.
