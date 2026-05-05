Manjeshwaram Election Results 2026: 2011 ൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ആദ്യമായി മത്സരിച്ചപ്പോൾ 5,828 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു കെ സുരേന്ദ്രൻ പരാജയപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഇത് നാലിരട്ടിയിൽ ഏറെയാണ്

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : May 5, 2026, 03:17 PM IST
  • കെ സുരേന്ദ്രന് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ വോട്ട് കൂടിയെങ്കിലും വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ കുറവ് വന്നു
  • മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി എകെഎം അഷറഫിന്റെ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ വൻ വർദ്ധന
  • എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു

കാസര്‍ഗോഡ്: 2016 കേരള നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആയിരുന്നു കേരളത്തില്‍ ബിജെപി ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത്. അത് ഒ രാജഗോപാലിലൂടെ നേമത്തായിരുന്നു. എന്നാല്‍, അന്ന് ബിജെപി ഒരു അക്കൗണ്ട് കൂടി തുറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു- മഞ്ചേശ്വരത്ത്.

യുവമോര്‍ച്ച അധ്യക്ഷനായി കേരള സമൂഹത്തിന് ഏറെ പരിചിതനായി മാറിയിരുന്ന കെ സുരേന്ദ്രന്‍ ആയിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരത്തെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. വെറും 89 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു അന്ന് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ പിബി  അബ്ദുള്‍ റസാഖിനോട് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരേന്ദ്രന്‍ പിന്നീട് നിയമ നടപടികളിലേക്കും കടന്നിരുന്നു.

കേരളത്തില്‍ നേമം കഴിഞ്ഞാല്‍, ബിജെപിയ്ക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യത കല്‍പിക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലം തന്നെ ആയിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരം. പ്രത്യേകിച്ചും, കെ സുരേന്ദ്രനാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെങ്കില്‍. 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സുരേന്ദ്രന്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. ഭൂരിപക്ഷം 89 ല്‍ നിന്ന് 845 വോട്ടായി. കേരളത്തില്‍ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോട്ടിന് തോറ്റ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി സുരേന്ദ്രന്‍. നേമം ബിജെപിയ്ക്ക് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു.

2026 എത്തിയപ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ മൂന്ന് സീറ്റുകളിലാണ് ബിജെപി വിജയിച്ചത്. അതില്‍ നേമം ഉണ്ട്, പക്ഷേ മഞ്ചേശ്വരം ഇല്ല. നേമം കൂടാതെ ചാത്തന്നൂരും കഴക്കൂട്ടവും ബിജെപിയ്‌ക്കൊപ്പം നിന്നു. 

ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കെ സുരേന്ദ്രന്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരത്തെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. പ്രധാന എതിരാളി, 2021 ലെ അതേ എകെഎം അഷറഫ്. പക്ഷേ, കെ സുരേന്ദ്രന്‍ പരാജയപ്പെട്ടത് 29,252 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു. നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ആണ് ഇത്തവണ സംഭവിച്ചത്. 

2011 ല്‍ ആയിരുന്നു സുരേന്ദ്രന്‍ ആദ്യമായി നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നത്- മഞ്ചേശ്വരത്ത് തന്നെ. മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ പിബി അബ്ദുള്‍ റസാഖ് ആയിരുന്നു പ്രധാന എതിരാളി. 5,828 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു അന്ന് സുരേന്ദ്രന്റെ പരാജയം. 2016 ല്‍ 89 വോട്ടിനും 2021 ല്‍ 845 വോട്ടിനും. കോന്നിയില്‍ രണ്ട് തവണ മത്സരിച്ചപ്പോള്‍ നേരിട്ട പരാജയവും അതിന്റെ മാര്‍ജിനും കണക്കാക്കുന്നില്ല.

എന്നാല്‍ മഞ്ചേശ്വരത്ത് അങ്ങനെയല്ല. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രകടനം മങ്ങിയതുകൊണ്ടല്ല ഈ ഭൂരിപക്ഷം യുഡിഎഫിന ലഭിച്ചത്. എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ പ്രകടനം അത്രകണ്ട് താഴെ പോയതുകൊണ്ടാണ്. 2021 ല്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയ്ക്ക് 38.14 ശതമാനം വോട്ടായിരുന്നു ലഭിച്ചത് (65,858). കെ സുരേന്ദ്രന് ലഭിച്ചത് 37.70 ശതമാനം (65,013). എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വിവി രമേശന് 23.57 ശതമാനം വോട്ടുകളും (40,639) ലഭിച്ചു.

2026 ല്‍ മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി എകെഎം അഷറഫിന്റെ വോട്ട് വിഹിതം 51.62 ശതമാനമായി- 96,948 വോട്ടുകള്‍. 13.48 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ദ്ധനയാണ് സംഭവിച്ചത്. മൊത്തം വോട്ടുകള്‍ കൂടിയെങ്കിലും (67,696) കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വോട്ട് വിഹിതം 1.65 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 36.05 ശതമാനമായി.

ഇനിയാണ് എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ കണക്കുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 2026 ല്‍ സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി കെആര്‍ ജയാനന്ദ നേടിയത് വെറും 21,212 വോട്ടുകള്‍ മാത്രം. 23.57 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് വോട്ട് വിഹിതം 11.29 ശതമാനമായി തകര്‍ന്നടിഞ്ഞു. 12.28 ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം. എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം 12.28 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞപ്പോള്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ വോട്ട് വിഹിതം 13.48 ശതമാനം ഉയരുകയും ചെയ്തു. 

മഞ്ചേശ്വരത്ത് ബിജെപി ജയിക്കരുതെന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നവര്‍ കൂട്ടത്തോടെ തീരുമാനിച്ചതാണോ, അതോ യുഡ്എഫ് തരംഗത്തില്‍ മറിഞ്ഞതോ... എന്തായാലും ബിജെപി ഏറെ പ്രതീക്ഷയര്‍പിച്ചിരുന്നു ഒരു മണ്ഡലത്തില്‍, ഇക്കാലമത്രയും നേരിടാത്തവിധം വലിയ പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നു.

 

