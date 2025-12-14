Actress Attack Case: 'നീതി നടപ്പായില്ല, ആസൂത്രണം ചെയ്തവർ പകൽ വെളിച്ചത്തിലുണ്ടെന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു'; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ വിധിയിൽ പ്രതികരിച്ച് മഞ്ജു

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില് നീതി പൂര്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് പറയാന് കഴിയില്ലെന്ന് നടി മഞ്ജു വാര്യർ. ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്തവര് ആരായാലും അവര് പുറത്ത് പകല് വെളിച്ചത്തിലുണ്ട്. ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യാഥാര്ഥ്യമാണെന്നും മഞ്ജു വാര്യർ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസില് കോടതിവിധി വന്നതിന് ശേഷം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് മഞ്ജു വാര്യര് പ്രതികരിച്ചത്. ആസൂത്രണം ചെയ്തവര് കൂടി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലേ അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി പൂര്ണമായി ലഭിക്കൂ. പോലീസിലും നിയമസംവിധാനത്തിലും താനുള്പ്പെടേയുള്ള സമൂഹത്തിനുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢമാകാന് അതു കൂടി കണ്ടെത്തിയേ തീരൂവെന്നും മഞ്ജു വാര്യർ കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
മഞ്ജു വാര്യരുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം- 'ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ആദരവുണ്ട്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തില് നീതി പൂര്ണമായി നടപ്പായി എന്ന് പറയാനാവില്ല. കാരണം കുറ്റം ചെയ്തവര് മാത്രമേ ഇപ്പോള് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്തവര്, അത് ആരായാലും, അവര് പുറത്ത് പകല് വെളിച്ചത്തിലുണ്ട് എന്നത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യാഥാര്ഥ്യമാണ്. അവര് കൂടി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലേ അതിജീവിതയ്ക്കുള്ള നീതി പൂര്ണമാവുകയുള്ളു. പോലീസിലും നിയമസംവിധാനത്തിലും ഞാനുള്പ്പെടെയുള്ള സമൂഹത്തിനുള്ള വിശ്വാസം ദൃഢമാകാന് അത് കണ്ടെത്തിയേ തീരൂ. ഇത് അവള്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല. ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ പെണ്കുട്ടിക്കും ഓരോ സ്ത്രീക്കും ഓരോ മനുഷ്യര്ക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ്. അവര്ക്ക് തൊഴിലിടങ്ങളിലും തെരുവിലും ജീവിതത്തിലും സധൈര്യം തലയയുര്ത്തിപ്പിടിച്ച് ഭയപ്പാടില്ലാതെ നടക്കാന് കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാവണം. ഉണ്ടായേ തീരൂ. അന്നും ഇന്നും എന്നും അവള്ക്കൊപ്പം'
