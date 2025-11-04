English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Mannarassala Ayilyam: മണ്ണാറശാല ആയില്യത്തിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് അവധി; പൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല

Mannarassala Ayilyam: മണ്ണാറശാല ആയില്യത്തിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് അവധി; പൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല

നവംബർ 12ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധിയാണ്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 4, 2025, 07:53 PM IST
  • മണ്ണാറശാല ആയില്യ മഹോത്സവത്തിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
  • അതേസമയം പൊതു പരീക്ഷകൾ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് അറിയിപ്പുണ്ട്.

Mannarassala Ayilyam: മണ്ണാറശാല ആയില്യത്തിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയ്ക്ക് അവധി; പൊതു പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല

ആലപ്പുഴ: നവംബർ 12ന് ആണ് ഇത്തവണ മണ്ണാറശാല ആയില്യം. വളരെ പ്രശസ്തമായ മണ്ണാറശാല ആയില്യ മഹോത്സവത്തിന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം പൊതു പരീക്ഷകൾ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് അറിയിപ്പുണ്ട്. 

തുലാമാസത്തിലെ ആയില്യം നാളിലാണ് മണ്ണാറശാല ആയില്യം ആചരിക്കുന്നത്. മണ്ണാറശാല ആയില്യത്തിന് പിന്നിൽ നിരവധി കഥകളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് സർപ്പ പ്രീതിയാൽ ശ്രീദേവി അന്തർജ്ജനം ഗർഭവതിയാവുകയും രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഒരാൾ മനുഷ്യശിശുവും മറ്റെയാൾ അഞ്ചുതലയുളള സര്‍പ്പശിശുവും ആയിരുന്നു. മനുഷ്യശിശു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക്‌ കടന്നു. സർപ്പശിശു ഇല്ലത്തെ നാഗരാജാവായി വാഴുകയും ചെയ്തു. നിലവറയില്‍ കുടികൊള്ളുന്ന നാഗരാജാവിനെ വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ നേരിട്ടുകാണാന്‍ മാതാവിന്‌ അവസരം നല്‍കിയതിന്‍റെ ഓര്‍മയ്ക്കായാണ് ആയില്യം നാളിലെ പൂജ‍.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Mannarassala AyilyamMannarassala Ayilyam 2025Alappuzhaമണ്ണാറശാല ആയില്യംആലപ്പുഴ

