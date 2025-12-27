English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Mararikulam Panchayat: നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഭാഗ്യം സരളയ്ക്കൊപ്പം; മാരാരിക്കുളം എൽഡിഎഫിന്‌

Mararikulam Panchayat: നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഭാഗ്യം സരളയ്ക്കൊപ്പം; മാരാരിക്കുളം എൽഡിഎഫിന്‌

Mararikulam Grama Panchayat: വോട്ടെടുപ്പിനിടെ എൽഡിഎഫിന്റെ ഒരു വോട്ട് അസാധുവായതോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 27, 2025, 02:12 PM IST
  • ആകെ 18 അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വോട്ടെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും ഒൻപത് വോട്ടുകൾ വീതം ലഭിച്ചു
  • എൽഡിഎഫ് 10 അംഗങ്ങൾ, യുഡിഎഫ് 9 അംഗങ്ങൾ, ബിജെപി ഒരു അംഗം എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷിനില

Mararikulam Panchayat: നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഭാഗ്യം സരളയ്ക്കൊപ്പം; മാരാരിക്കുളം എൽഡിഎഫിന്‌

ആലപ്പുഴ: മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് വിജയം. സിപിഐ പ്രതിനിധി സി.കെ. സരളയാണ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. വോട്ടെടുപ്പിനിടെ എൽഡിഎഫിന്റെ ഒരു വോട്ട് അസാധുവായതോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.

ആകെ 18 അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത വോട്ടെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും ഒൻപത് വോട്ടുകൾ വീതം ലഭിച്ചു. എൽഡിഎഫ് 10 അംഗങ്ങൾ, യുഡിഎഫ് 9 അംഗങ്ങൾ, ബിജെപി ഒരു അംഗം (വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു) എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു മാരാരിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ കക്ഷിനില.

ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും എൽഡിഎഫ് അംഗം ഇന്ദിരാ ഉദയന്റെ വോട്ട് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ അസാധുവായതാണ് ഇടതുമുന്നണിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. ബാലറ്റ് പേപ്പറിന് പിന്നിൽ ഒപ്പിടാൻ മറന്നതാണ് വോട്ട് നഷ്ടമാകാൻ കാരണമായത്.

ഇതോടെ ഇരുമുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെത്തുകയും വിജയിയെ കണ്ടെത്താൻ നറുക്കെടുപ്പ് വേണ്ടിവരികയുമായിരുന്നു. പട്ടികജാതി സംവരണമായ മാരാരിക്കുളം വടക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ സി.പി.എമ്മിന്റെ രണ്ട് പട്ടികജാതി സ്ഥാനാർത്ഥികളും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ സി.പി.ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച സരള വിജയിച്ചതോടെ എൽഡിഎഫിൽ മറ്റ് തർക്കങ്ങളില്ലാതെ സരളയെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. കർഷക തൊഴിലാളിയായ സരളയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മത്സരരംഗത്തെ തുടക്കം മുതൽ ഭാഗ്യം തുണച്ച സരളയെ ഒടുവിൽ നറുക്കെടുപ്പും കൈവിട്ടില്ല.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Mararikulam PanchayatLDFpanchayat

