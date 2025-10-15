Marijuana Seized: 60 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 10,000 കഞ്ചാവ് ചെടികൾ; പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട, ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചു

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ കഞ്ചാവ് തോട്ടം കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. 60 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് കഞ്ചാവ് തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ 10,000 കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുതൂരിലെ വനമേഖയ്ക്ക് ഉള്ളിലായാണ് തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത്.
പോലീസും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേനയും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തോട്ടം കണ്ടെത്തിയത്. കേരള പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കഞ്ചാവ് തോട്ടമാണിതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. കാടിനുള്ളിലൂടെ മണിക്കൂറുകൾ നടന്ന് വേണം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താനെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.
പോലീസും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേനയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തോട്ടം കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ടെത്തിയ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചു. ലഹരി ഉപയോഗവും വിപണനവും വ്യാപകമായതോടെ ശക്തമായ പരിശോധനയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്.
