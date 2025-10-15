English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Marijuana Seized: 60 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 10,000 കഞ്ചാവ് ചെടികൾ; പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട, ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചു

Marijuana Seized: 60 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 10,000 കഞ്ചാവ് ചെടികൾ; പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട, ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചു

Marijuana Plantation In Palakkad: പുതൂരിലെ വനമേഖയ്ക്ക് ഉള്ളിലായാണ് തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 15, 2025, 09:44 AM IST
  • പോലീസും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേനയും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തോട്ടം കണ്ടെത്തിയത്
  • കേരള പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കഞ്ചാവ് തോട്ടമാണിതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു

Marijuana Seized: 60 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് 10,000 കഞ്ചാവ് ചെടികൾ; പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട, ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചു

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ കഞ്ചാവ് തോട്ടം കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. 60 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് കഞ്ചാവ് തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ 10,000 കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുതൂരിലെ വനമേഖയ്ക്ക് ഉള്ളിലായാണ് തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത്.

പോലീസും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേനയും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തോട്ടം കണ്ടെത്തിയത്. കേരള പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ കഞ്ചാവ് തോട്ടമാണിതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. കാടിനുള്ളിലൂടെ മണിക്കൂറുകൾ നടന്ന് വേണം ഈ ഭാ​ഗത്തേക്ക് എത്താനെന്ന് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

ALSO READ: പാലക്കാട് രണ്ടുപേര്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു; പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനമല്ലെന്ന് പോലീസ് നി​ഗമനം

പോലീസും തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേനയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തോട്ടം കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ടെത്തിയ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചു. ലഹരി ഉപയോഗവും വിപണനവും വ്യാപകമായതോടെ ശക്തമായ പരിശോധനയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

MarijuanaMarijuana Plantationകഞ്ചാവ് തോട്ടംപാലക്കാട്

