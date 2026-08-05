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Marijuana Seized: അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 1400 ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചു, നശിപ്പിച്ചത് അഞ്ച് മാസത്തോളം പ്രായമായ ചെടികൾ

Marijuana Seized In Palakkad: പരിശോധനയിൽ വൻ കഞ്ചാവുകൃഷി കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. അഞ്ചുമാസം വളർച്ചയെത്തിയ 1400-ഓളം കഞ്ചാവുചെടികളാണ് പിഴുതുമാറ്റി തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 05, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:44 AM IST
Marijuana Seized: അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 1400 ചെടികൾ നശിപ്പിച്ചു, നശിപ്പിച്ചത് അഞ്ച് മാസത്തോളം പ്രായമായ ചെടികൾ
Image Credit: File

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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