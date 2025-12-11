English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • KIIFB: മസാല ബോണ്ട് ഇടപാട്; ഇഡി നോട്ടീസിനെതിരെ കിഫ്ബി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി

മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിലെ ഇഡി നോട്ടിസിനെതിരെ കിഫ്ബി ഹൈക്കോടതിയിൽ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 11, 2025, 11:44 AM IST
  • ഇഡി നടപടി നിയമ നിരുദ്ധവും, വസ്തുതാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്.
  • ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുണിൻ്റെ ബെഞ്ച് ഇന്ന് ഹർജി പരിഗണിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം: മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിലെ ഇഡി നോട്ടിസിനെതിരെ കിഫ്ബി ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഇഡി നടപടി നിയമ നിരുദ്ധവും, വസ്തുതാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുണിൻ്റെ ബെഞ്ച് ഇന്ന് ഹർജി പരിഗണിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുൻ ധനകാര്യ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക്, കിഫ്ബി സിഇഒ കെ എം എബ്രഹാം എന്നിവർക്കാണ് ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. 

മസാല ബോണ്ട് വഴി കിഫ്ബി സമാഹരിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി വാങ്ങി. ഇത് ഫെമ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ഇഡിയുടെ നോട്ടീസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. വികസന പദ്ധതികൾക്കായി സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടമല്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. 

Arathi N Aji

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

KIIFBMasala Bond

