/Masappadi Case: മാസപ്പടിക്കേസിൽ വീണ വിജയന് കൂടുതൽ കുരുക്ക്;: ഹവാല ഇടപാടിന് തെളിവ്, വിദേശത്തേക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കടത്തിയെന്ന് ഇഡി

തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയനെതിരെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). വീണ ദുബായിലേക്ക് 85 ലക്ഷം രൂപ അയച്ചതായും ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഡയറി പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായും ഇഡി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.
വീണ ഹവാല ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതിന് തെളിവുണ്ടെന്നും, കൈവശമുള്ള വരുമാനത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന തുകയുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായും ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഇന്റർനെറ്റ് കോളുകൾ ചെയ്യുന്നതിനായി മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ പേരിലുള്ള സിം കാർഡുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിച്ചതായും സംശയമുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മേയ് 27-ന് വീണയുടെയും സി.എം.ആർ.എൽ (CMRL) പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും വസതികളിലും ഓഫീസുകളിലും നടത്തിയ തലാശിലാണ് നിർണായകമായ ഈ രേഖകൾ ഇഡി സംഘം പിടിച്ചെടുത്തത്.
മേയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വീണ വിജയന്റെ കൈപ്പടയിലുള്ള ഡയറി ലഭിച്ചെന്നും അതിൽ പണം കൈകാര്യം ചെയ്ത വ്യക്തികൾ, ചെലവഴിച്ച തുക, ദുബായിലേക്ക് മാറ്റിയ പണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു. ദിർഹം, ഇന്ത്യൻ രൂപ എന്നിവയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളാണ് ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വീണ വിജയൻ ദുബായിലേക്ക് 3.49 ലക്ഷം ദിർഹം (ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപ) അയച്ചതായി ഇഡി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 20.05 കോടി രൂപയുടെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും ഇഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, വീണയുടെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലുള്ള സിം കാർഡിന്റെ ചിത്രം ലഭിച്ചു. വൈഫൈ റൂട്ടർ വഴിയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കോളുകൾക്കും ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കുമായി വ്യാജ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സിമ്മും റൂട്ടറും സംഘടിപ്പിച്ചതാണെന്നാണ് ഇഡിയുടെ സംശയം.
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