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Masappadi Case: മാസപ്പടിക്കേസിൽ വീണ വിജയന് കൂടുതൽ കുരുക്ക്;: ഹവാല ഇടപാടിന് തെളിവ്, വിദേശത്തേക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കടത്തിയെന്ന് ഇഡി

മാസപ്പടിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയനെതിരെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). വീണ ദുബായിലേക്ക് 85 ലക്ഷം രൂപ അയച്ചതായും ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ രേഖകൾ ഡയറി പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായും ഇഡി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 19, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:50 PM IST
Masappadi Case: മാസപ്പടിക്കേസിൽ വീണ വിജയന് കൂടുതൽ കുരുക്ക്;: ഹവാല ഇടപാടിന് തെളിവ്, വിദേശത്തേക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കടത്തിയെന്ന് ഇഡി
Image Credit: veena vijayan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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