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Fire Breakout: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫർണിച്ചർ കടയുടെ ​ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തം

Mass Fire Breakout: അടുത്തുള്ള മറ്റ് കടകളിലേക്ക് തീ പടരുന്നത് തടയാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 16, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:48 PM IST
Fire Breakout: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫർണിച്ചർ കടയുടെ ​ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തം
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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