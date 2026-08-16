/Fire Breakout: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫർണിച്ചർ കടയുടെ ​ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തം

തിരുവനന്തപുരം: പട്ടം പ്ലാമൂട് ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള ഫർണിച്ചർ ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻതന്നെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമം ആരംഭിച്ചു. കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന വൻ പുക പ്രദേശം മുഴുവൻ പടർന്നുപിടിച്ചത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കി.
സമീപത്ത് മറ്റു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാര്യ ഹോട്ടലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നവരെയും ഹോട്ടലിലെ താമസക്കാരെയും ഉടൻതന്നെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം തീ മറ്റ് കടകളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാനും നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയാരോപിച്ച് ഫർണിച്ചർ കടയുടമ ജോയി എബ്രഹാം രംഗത്തെത്തി. ബിസിനസ്സ് വൈരാഗ്യം കാരണം ആരോ മനഃപൂർവം തീയിട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുൻപും മൂന്ന് തവണ സമാനമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നഗരസഭയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് ഗോഡൗൺ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ഉടമ, അപകടത്തിൽ ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ ഫർണിച്ചർ ഗോഡൗണിൽ ആവശ്യമായ ഫയർ സേഫ്റ്റി സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. വൻതോതിൽ മാലിന്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഗോഡൗണിനുള്ളിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നതാണ് തീ പടരാൻ കാരണമായത്. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ കടയുടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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