English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Death News: കൂട്ട ആത്മഹത്യാ ശ്രമം; ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് പിന്നാലെ മാതാവും മരിച്ചു, മകൻ അപകടനില തരണം ചെയ്തു

Death News: ചേലക്കര മേപ്പാടം കോൽപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ പ്രദീപിൻ്റെ ഭാര്യ ഷൈലജയാണ് (34) ഇന്നലെ രാവിലെ മരിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Sep 27, 2025, 02:03 PM IST
  • ഷൈലജയോടൊപ്പം വിഷം അകത്ത് ചെന്ന നിലയിൽ കണ്ട മകൾ അണിമ (6) അന്നേ ദിവസം തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു.
  • ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മകൻ അക്ഷയ് (4) അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

Trending Photos

Kerala SK-20 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala SK-20 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത; മീന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത; മീന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
5
PCOS
Signs Of PCOS: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാം ഈ 5 ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Death News: കൂട്ട ആത്മഹത്യാ ശ്രമം; ആറു വയസ്സുകാരിക്ക് പിന്നാലെ മാതാവും മരിച്ചു, മകൻ അപകടനില തരണം ചെയ്തു

തൃശൂർ: കൂട്ട ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികത്സയിലായിരുന്ന വീട്ടമ്മയും മരിച്ചു. തൃശൂർ ചേലക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ചേലക്കര മേപ്പാടം കോൽപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ പ്രദീപിൻ്റെ ഭാര്യ ഷൈലജയാണ് (34) ഇന്നലെ രാവിലെ മരിച്ചത്. ഇവർ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികത്സയിലായിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഷൈലജയോടൊപ്പം വിഷം അകത്ത് ചെന്ന നിലയിൽ കണ്ട മകൾ അണിമ (6) അന്നേ ദിവസം തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മകൻ അക്ഷയ് (4) അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഷൈലജയുടെ ഭർത്താവ് പ്രദീപ് വൃക്ക രോഗത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ച്ചയ്ക്ക് മുൻപാണ് മരിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നു കുടുംബം. ഇതാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. 

പ്രദീപിൻ്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ് ചാക്കപ്പൻ പടിയിലെ പ്രദീപിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഷൈലജയും മക്കളും തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മേപ്പാടത്തെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച ആരെയും പുറത്ത് കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വീട് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. അവശനിലയിൽ കണ്ട ഇവരെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും അണിമ മരിച്ചിരുന്നു. എലിവിഷം കലർന്ന ഭക്ഷണം ഉള്ളിൽ ചെന്നതാണ് മരണകാരണമായി പറയുന്നത്.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Suicide deathSuicide AttemptThrissurആത്മഹത്യ

Trending News