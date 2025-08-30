English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Massive Blast In Kannur: കണ്ണൂരിൽ വൻ സ്‌ഫോടനം; ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു; ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിയെന്ന് സൂചന

Kannapuram Blast: കണ്ണൂർ കണ്ണപുരത്ത് വാടക വീട്ടിൽ പുലർച്ചെ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ വീട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 30, 2025, 07:45 AM IST
  • കണ്ണപുരം കീഴറയില്‍ വാടക വീട്ടില്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടനമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • ബോംബ് നിര്‍മ്മാണത്തിനിടെ ആയിരിക്കാം പൊട്ടിത്തെറി എന്നാണ് സൂചന
  • സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്

Massive Blast In Kannur: കണ്ണൂരിൽ വൻ സ്‌ഫോടനം; ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു; ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിയെന്ന് സൂചന

കണ്ണൂർ: കണ്ണപുരം കീഴറയില്‍ വാടക വീട്ടില്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടനമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ബോംബ് നിര്‍മ്മാണത്തിനിടെ ആയിരിക്കാം പൊട്ടിത്തെറി എന്നാണ് സൂചന. 

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ശക്തമായ മഴ; കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും യെല്ലോ അലർട്ട്

സംഭവത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ ചിന്നിച്ചിതറിയ നിലയിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. അടുത്ത വീടുകള്‍ക്കും കേടുപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ് എത്തി പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു. കീഴറയിലെ റിട്ട. അധ്യാപകന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാടക വീട്ടിലാണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നത് എന്നാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരാണ് എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഒരു വ്യക്തതയുമില്ല. കണ്ണപുരം പോലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.

Also Read: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പ്രശംസ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ബോംബ് നിര്‍മ്മാണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടമായിരിക്കാം സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവം നടന്ന സമയം വീട്ടില്‍ രണ്ടു പേരാഉണ്ടായിരുന്നത്. പയ്യന്നൂരില്‍ സ്‌പെയര്‍ പാര്‍ട്‌സ് കട നടത്തുന്നവരാണ് ഇവരെന്നാണ് സൂചന. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് കണ്ണപുരം പോലീസും തളിപ്പറമ്പില്‍ നിന്നുള്ള ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.

വീട്ടില്‍ നിന്നും പൊട്ടാത്ത നാടന്‍ ബോംബുകള്‍ കണ്ടെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തില്‍ സമീപത്തെ നിരവധി വീടുകളുടെ വാതിലുകള്‍ തകരുകയും ചുമരുകളില്‍ വിള്ളലുകള്‍ വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

 

Kannur BlastRented House ExplosionBomb ExplosionKerala newsCrime news

