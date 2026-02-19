Jayalakshmi Textiles Fire: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലെ തീപിടിത്തം; കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ സുപ്രധാന റിപ്പോർട്ട്

കോഴിക്കോട്: ജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ സുപ്രധാന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. കെട്ടിടത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ കുത്തിനിറച്ച നിലയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. വസ്ത്രങ്ങൾ ഗോഡൗണിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതിരുന്നത് ഇത് മൂലമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല.
ALSO READ: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിലെ തീപിടിത്തം: ജീവഹാനി ഉണ്ടായില്ല, അപകടത്തിന്റെ കാരണം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ
കെട്ടിടത്തിലെ അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലായി സംഭരിച്ചത് തീപിടിത്തത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
അതേസമയം, സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ടൗൺ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറും കോർപ്പറേഷനും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റും വെവ്വേറെ അന്വേഷണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.