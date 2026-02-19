English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Jayalakshmi Textiles Fire: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലെ തീപിടിത്തം; കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ സുപ്രധാന റിപ്പോർട്ട്

Jayalakshmi Textiles Fire: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലെ തീപിടിത്തം; കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ സുപ്രധാന റിപ്പോർട്ട്

Massive Fire At Jayalakshmi Textiles: കെട്ടിടത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ കുത്തിനിറച്ച നിലയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 19, 2026, 11:58 AM IST
  • കെട്ടിടത്തിലെ അ​ഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു
  • എന്നാൽ, കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് സംഭരിച്ചത് തീപിടിത്തത്തിന്റെ ആഘാതം വർധിപ്പിച്ചു

Jayalakshmi Textiles Fire: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലെ തീപിടിത്തം; കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ സുപ്രധാന റിപ്പോർട്ട്

കോഴിക്കോട്: ജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ സുപ്രധാന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. കെട്ടിടത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ കുത്തിനിറച്ച നിലയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. വസ്ത്രങ്ങൾ ​ഗോഡൗണിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

അ​ഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതിരുന്നത് ഇത് മൂലമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമായിരുന്നില്ല.

ALSO READ: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിലെ തീപിടിത്തം: ജീവഹാനി ഉണ്ടായില്ല, അപകടത്തിന്റെ കാരണം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ

കെട്ടിടത്തിലെ അ​ഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശരിയായി പ്രവ‍ർത്തിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലായി സംഭരിച്ചത് തീപിടിത്തത്തിന്റെ ആഘാതം കൂട്ടിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം, സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ടൗൺ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറും കോർപ്പറേഷനും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റും വെവ്വേറെ അന്വേഷണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Jayalakshmi TextilesJayalakshmi Textiles Fireജയലക്ഷ്മി സിൽക്ക്സിൽ തീപിടിത്തം

