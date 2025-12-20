Kannur: കണ്ണൂരിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണ സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
തലശ്ശേരിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണ സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. കണ്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായ്ത്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:29 PM IST
  • മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഫയർ ഫോഴ്സ് വാഹനങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

കണ്ണൂർ: തലശ്ശേരിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണ സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. കണ്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഫയർ ഫോഴ്സ് വാഹനങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം തലശേരിയിൽ നിന്നും മാത്രമാണ് ഫയർ ഫോഴ്സ് എത്തിത്.  എന്നാൽ തീയുടെ വ്യാപ്തി വർധിച്ചതോടെ മാഹിയിൽ നിന്നും പാനൂരിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തുകയായിരുന്നു.  സമീപത്ത് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. സ്ഥാപനത്തിൽ സിലിൻഡർ അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ തീ അണയ്ക്കാൻ പ്രയാസമേറുന്നു. തൊഴിലാളികളെയും, സമീപ പ്രദേശത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 

