  • Kollam Fire Break Out: കൊല്ലത്ത് വൻ തീപിടിത്തം; ഗ്യാസ് സിലണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, 4 വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 20, 2025, 10:03 PM IST
  • തീ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുകയാണ്.
  • ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.
  • പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തീ ആളിക്കത്തുകയും സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്ക് തീ പടരുകയുമായിരുന്നു.

കൊല്ലം: ഗ്യാസ് സിലണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നാല് വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തങ്കശ്ശേരി ആൽത്തറമൂടിലാണ് സംഭവം. നാല് വീടുകൾക്ക് തീപിടിക്കുകയും ഇവ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിക്കുകയും ചെയ്തു. തീ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം വ്യാപിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തീ ആളിക്കത്തുകയും സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്ക് തീ പടരുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നാല് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കാൻ തീവ്രശ്രമം തുടരുകയാണ്.

ആളപായമുണ്ടായതായി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. ആല്‍ത്തറമൂടിന് സമീപമുള്ള പുറമ്പോക്കില്‍ നിര്‍മിച്ചിരുന്ന വീടുകളാണ് അഗ്നിക്കിരയായത്. അടഞ്ഞുകിടന്ന ഒരു വീട്ടിലാണ് ആദ്യം തീപിടിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഈ വീട്ടില്‍ നിന്ന് സമീപത്തുള്ള വീടുകളിലേക്ക് തീപടരുകയായിരുന്നു. തകരഷീറ്റുകള്‍ കൊണ്ട് മറച്ച വീടുകളായിരുന്നു. അടുത്തടുത്തായി നിര്‍മിച്ചിരുന്ന വീടുകളായിരുന്നതിനാലാണ് വേഗത്തില്‍ തീ പടര്‍ന്നത്. തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ വീടുകളിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പെട്ടെന്ന് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറിയതിനാലാണ് വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായത്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Fire Break OutKollam Newsgas cylinder

