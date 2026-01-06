Mattathur Panchayat: ബിജെപി പിന്തുണയിൽ വിജയം; മറ്റത്തൂർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നൂർജഹാൻ നവാസ് രാജിവെച്ചു

തൃശൂര്: മറ്റത്തൂരിൽ പാർട്ടി ആവശ്യത്തിന് വഴങ്ങി വിമത അംഗങ്ങൾ. ബിജെപിയുടെ പിന്തുണയോടെ ജയിച്ച പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നൂർജഹാൻ നവാസ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണിത്. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നിലാണ് നൂർജഹാൻ നവാസ് രാജി സമർപ്പിച്ചത്.
കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിലായിരുന്നു നൂർജഹാൻ നവാസ് മത്സരിച്ചത്. എന്നാൽ, പ്രസിഡന്റ് ടെസി ജോസ് സ്വതന്ത്രയായതിനാൽ, രാജിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അറിയില്ലെന്നും വിമതർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. സമവായ ചർച്ചയ്ക്കായി കെപിസിസി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ റോജി എം ജോൺ എംഎൽഎയെ ആയിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള ചർച്ചയിലൂടെയാണ് മറ്റത്തൂരിൽ സമവായത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്.
മറ്റത്തൂരിൽ കൂറുമാറിയ മെമ്പർമാരോടും പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തോടും കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വം നിലപാട് കടുപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് രാജി. കെപിസിസിയുടെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് കൊണ്ടാണ് ബിജെപിയുടെ പിന്തുണയോടെ കോൺഗ്രസ് മെമ്പർമാർ ഭരണം പിടിച്ചത്. പ്രസിഡന്റ് ടെസ്സിയുടെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നൂർ ജഹാന്റെയും രാജി ഉടനെ വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. കൂറുമാറിയവർക്കെതിരെ ഡിസിസി എടുത്ത സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചാൽ രാജി ആലോചിക്കാമെന്ന് ഇവർ വാദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഡിസിസി തള്ളിയതോടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
