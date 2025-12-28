തൃശൂര്: തൃശൂര് മറ്റത്തൂരിൽ രാജിവച്ച് ബിജെപിയുമായ സഖ്യത്തിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കി കോൺഗ്രസ്. പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന 8 അംഗങ്ങളടക്കം 10 പേരെയാണ് കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ബിജെപിയൊടൊപ്പം ചേര്ന്ന് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായ കോണ്ഗ്രസ് വിമത ടെസി കല്ലറക്കലിനെയും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച കെ ആർ ഔസേപ്പിനെയും പുറത്താക്കി. തൃശൂര് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റാണ് നടപടിയെടുത്തത്.
ടെസി കല്ലറയ്കക്കൽ, സുമ മാഞ്ഞുരാൻ, അക്ഷയ് കൃഷ്ണ, സിജി രാജു, സിബി പൗലോസ്, ശ്രീജ ടീച്ചര്, മിനി ടീച്ചര്, കെആര് ഔസ്സേപ്പ്, ലിന്റോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ, നൂര്ജഹാൻ എന്നിവരെയാണ് പാർട്ടി പുറത്താക്കിയത്. പ്രസിഡന്റ് തെര്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപാണ് അട്ടിമറി നടന്നത്.
അതേസമയം ചൊവ്വന്നൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണയോടെ പ്രസിഡന്റായ എഎം നിധീഷിനെയും കോണ്ഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 എസ്ഡിപിഐ അംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിനോടും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനോടും യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം രാജിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇരുവരും ഇത് ലംഘിച്ചതോടെയാണ് പുറത്താക്കി കൊണ്ട് നടപടിയെടുത്തത്.
