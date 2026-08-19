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Pala Municipality Chairperson: പാലാ നഗരസഭയിൽ ഇനി എൽ.ഡി.എഫ് ഭരണം; മായ രാഹുൽ പുതിയ ചെയർപേഴ്‌സൺ

ആകെയുള്ള 26 കൗൺസിലർമാർ പങ്കെടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 16 വോട്ടുകളാണ് മായ രാഹുലിന് ലഭിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 19, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:16 PM IST
Pala Municipality Chairperson: പാലാ നഗരസഭയിൽ ഇനി എൽ.ഡി.എഫ് ഭരണം; മായ രാഹുൽ പുതിയ ചെയർപേഴ്‌സൺ
Image Credit: Pala | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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