കോട്ടയം: പാലാ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണായി എൽ.ഡി.എഫിലെ മായ രാഹുൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എൽ.ഡി.എഫ് അംഗങ്ങളുടെയും കോൺഗ്രസ് വിമതരുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് മായ വിജയിച്ചത്. ആകെയുള്ള 26 കൗൺസിലർമാർ പങ്കെടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മായ രാഹുലിന് 16 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി റിയ ചീരാംകുഴിക്ക് 10 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു.
പാലാ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിലേക്ക് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും വിജയിച്ച മായ രാഹുൽ 19-ാം വാർഡിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. മുൻ ചെയർപേഴ്സൺ ജോസീൻ ബിനുവിനെതിരെ എൽ.ഡി.എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായതിനെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭയിൽ പുതിയ ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയയായ ദിയ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടം പുറത്തായത് എൽ.ഡി.എഫ് കൊണ്ടുവന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസായതോടെയാണ്. ഭരണത്തിലേറി ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ദിയയ്ക്ക് പദവി ഒഴിയേണ്ടി വന്നു.
കോൺഗ്രസിലെ നാല് കൗൺസിലർമാരും സ്വതന്ത്രയായ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർപേഴ്സണും എൽ.ഡി.എഫിന് പിന്തുണ നൽകിയതോടെയാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം വിജയിച്ചത്. അവിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇത് കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് നാല് അംഗങ്ങളും അവിശ്വാസത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പാലാ നഗരസഭയിൽ പുതിയ ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തിയത്.
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