മലപ്പുറം: എംഡിഎംഎയുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ. കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 12.80 കിലോഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി കോയമ്പത്തൂരിൽ വച്ചാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. വയനാട്, മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരാണ് പിടിയിലായത്.
മലപ്പുറം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ ജാബിർ അലി (32), ഷെയിം അക്ബർ (21) വയനാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സാലിഹ് (34) എന്നിവരാണ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.
കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരി കടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. സംസ്ഥാന പോലീസ് നടത്തിയ വലിയ ലഹരിവേട്ടകളിലൊന്നാണിത്.
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