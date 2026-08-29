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MDMA Seized: എംഡിഎംഎയുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ; കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് 12 കിലോ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎ

MDMA Seized Malappuram: വയനാട്, മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരാണ് പിടിയിലായത്. മലപ്പുറം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 29, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:15 PM IST
MDMA Seized: എംഡിഎംഎയുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ; കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് 12 കിലോ​ഗ്രാം എംഡിഎംഎ
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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