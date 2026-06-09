/Media Restrictions In Kerala: സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിയന്ത്രണം; വീണ്ടും നോർത്ത് ​ഗേറ്റ് അടച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കി. നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ മാത്രമായിരുന്ന വിലക്ക് ഇപ്പോൾ മറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അംഗീകൃത മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് (അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉള്ളവർക്ക്) പോലും ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫിസുകളിൽ നിന്നുള്ള മുൻകൂർ അറിയിപ്പില്ലാതെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയില്ല. ഏത് വകുപ്പാണോ സന്ദർശിക്കേണ്ടത്, അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക ശുപാർശക്കത്ത് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കടത്തിവിടാവൂ എന്ന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അക്രഡിറ്റഡ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെപ്പോലും നിലവിൽ ഗേറ്റിൽ തടയുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. പുതിയ സർക്കാർ ചുമതലയേറ്റതിന് പിന്നാലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വലിയ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള സന്ദർശന സമയം വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയായി നേരത്തെ തന്നെ ചുരുക്കിയിരുന്നു.
യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം, സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള 'സമരഗേറ്റ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോർത്ത് ഗേറ്റും ഇപ്പോൾ പൂർണമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
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