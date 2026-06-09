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Media Restrictions In Kerala: സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിയന്ത്രണം; വീണ്ടും നോർത്ത് ​ഗേറ്റ് അടച്ചു

Kerala Secretariat Media Restrictions: പ്രത്യേക ശുപാർശക്കത്ത് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കടത്തിവിടാവൂ എന്ന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 09, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:31 PM IST
Media Restrictions In Kerala: സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിയന്ത്രണം; വീണ്ടും നോർത്ത് ​ഗേറ്റ് അടച്ചു
Image Credit: Secretariat | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിയന്ത്രണം; വീണ്ടും നോർത്ത് ​ഗേറ്റ് അടച്ചു
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