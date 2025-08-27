English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Medical Negligence: 'ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ നെഞ്ചിൽ സർജിക്കൽ ട്യൂബ് കുടുങ്ങി'; തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാപിഴവെന്ന് ആരോപണം

Thiruvananthapuram General Hospital: കഫക്കെട്ട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോഴാണ് നെഞ്ചിൽ ട്യൂബ് കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 27, 2025, 05:09 PM IST
  • രണ്ട് വർഷം മുൻപ് തൈറോയ്ഡ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു
  • ഈ സമയം സർജിക്കൽ ട്യൂബ് നെഞ്ചിൽ കുടുങ്ങിയെന്നാണ് യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്

Medical Negligence: 'ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ നെഞ്ചിൽ സർജിക്കൽ ട്യൂബ് കുടുങ്ങി'; തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാപിഴവെന്ന് ആരോപണം

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ​ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് ആരോപണം. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് ആരോപണവുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ നെഞ്ചിൽ 50 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള സർജിക്കൽ ട്യൂബ് കുടുങ്ങിയെന്ന് യുവതി ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ യുവതി ആരോ​ഗ്യവകുപ്പിന് പരാതി നൽകി.

രണ്ട് വർഷം മുൻപ് തൈറോയ്ഡ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയം സർജിക്കൽ ട്യൂബ് നെഞ്ചിൽ കുടുങ്ങിയെന്നാണ് യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഫക്കെട്ട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോഴാണ് നെഞ്ചിൽ ട്യൂബ് കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

medical negligenceചികിത്സാപിഴവ്തിരുവനന്തപുരംജനറൽ ആശുപത്രി

