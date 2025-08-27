Medical Negligence: 'ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ നെഞ്ചിൽ സർജിക്കൽ ട്യൂബ് കുടുങ്ങി'; തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാപിഴവെന്ന് ആരോപണം

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് ആരോപണം. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ നെഞ്ചിൽ 50 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള സർജിക്കൽ ട്യൂബ് കുടുങ്ങിയെന്ന് യുവതി ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ യുവതി ആരോഗ്യവകുപ്പിന് പരാതി നൽകി.
രണ്ട് വർഷം മുൻപ് തൈറോയ്ഡ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയം സർജിക്കൽ ട്യൂബ് നെഞ്ചിൽ കുടുങ്ങിയെന്നാണ് യുവതി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കഫക്കെട്ട് വന്നതിനെ തുടർന്ന് എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോഴാണ് നെഞ്ചിൽ ട്യൂബ് കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെന്നും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
